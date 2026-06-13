Shakira reconcilita en redes tras su presentación en la inauguración del Mundial 2026 con mensaje de unión y donaciones

La cantante colombiana Shakira reapareció en Instagram luego de actuar en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México, donde interpretó la canción oficial 'Dai Dai' con Burna Boy. Aunque el espectáculo contó con otros artistas como J Balvin y Maná, algunos fans mostraron descontento. Shakira evitó comentar sobre teorías de su participación, pero pidió paz y destacó su compromiso solidario: donará ganancias de la canción y un dólar por boleto de su gira, mientras festejaba junto a su familia.

Shakira apareció en redes sociales después de su presentación en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 , donde interpretó por primera vez la canción oficial del evento, ' Dai Dai ', junto al cantante Burna Boy .

La ceremonia tuvo lugar en el Estadio de la Ciudad de México y contó con la participación de artistas como J Balvin, Ryan Castro, Maná, Danny Ocean y Belinda. Aunque muchos elogiaron el espectáculo, algunos seguidores expresaron insatisfacción por anticipar más de la artista colombiana. Tras el show, Shakira no abordó directamente las especulaciones sobre su identidad en la inauguración, pero utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de paz: 'Que este Mundial 2026 transcurra en paz'.

También recordó que millones de niños carecen de oportunidades básicas como la educación, instando a la reflexión. En días recientes, la cantante anunció que donará todas las ganancias de 'Dai Dai' y un dólar por cada boleto vendido en conciertos especiales de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', dedicada a apoyar causas benéficas.

Fuentes cercanas indicaron que, tras su presentación, Shakira mostró un ánimo alegre, bailando 'La dueña del swing' con su hermano antes de abandonar el estadio. Su visibilidad en redes reforzó su compromiso con mensajes de unión global, pese a las críticas marginales





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