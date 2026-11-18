Shakira tocará los días 16 y 17 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Las entradas van desde 60 dólares y la venta ha generado denuncias de confusión.

Shakira regresará a Venezuela con dos conciertos en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, Caracas. La cantante barranquillera se presentará el sábado 16 y el domingo 17 de enero de 2027 como parte de la extensión de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. La productora Fénix Entertainment anunció las fechas, el escenario y los precios el lunes 16 de noviembre, cuatro días después de que la propia artista diera a conocer la noticia en sus redes sociales el 12 de noviembre.

Será la primera presentación de Shakira en Venezuela desde el 27 de marzo de 2011, cuando cantó en el estadio de la Universidad Simón Bolívar durante el Sale el Sol World Tour. El Monumental tiene capacidad para hasta 50.000 personas, pero la preventa inicial ya generó polémica por la forma en que se vendieron las entradas.

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Precios y mecanismo de venta de las entradas

Los precios de las boletas para los conciertos de Shakira en Caracas se anunciaron en dólares. El piso 4 cuesta 60 dólares y el piso 3 cuesta 80 dólares. El Campo C tiene un valor de 280 dólares, mientras que el Campo A y el Campo B cuestan 320 dólares cada uno. Las tribunas 23 de Enero y El Valle tienen un precio de 450 dólares, y las tribunas Caricuao y Petare llegan a 650 dólares.

La venta de las entradas se realiza de forma exclusiva a través de la boletería MiTickera. Según la producción, la venta se desarrolla por fases: primero a través de plataformas bancarias autorizadas, luego de forma presencial en las taquillas del Estadio Monumental y, finalmente, la venta general, cuyos detalles se publicarán en mitickera.com y en la cuenta @mitickera.

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La preventa general estaba anunciada para el jueves 19 de noviembre. Sin embargo, el martes 17 de noviembre comenzó a circular por WhatsApp un enlace especial con un código de fan que permitía comprar antes de esa fecha en MiTickera. Según el diario elDiario de Venezuela, esa venta anticipada estaba dirigida a clientes del Banco de Venezuela. Algunas personas dijeron haber recibido la invitación, mientras que otras aseguraron que nunca les llegó.

Reclamos de compradores y versión del club de fans

Según elDiario de Venezuela, cientos de personas alcanzaron a comprar durante la venta anticipada. Varios compradores reportaron que pagaron en línea y no recibieron sus boletas en el correo, por lo que tuvieron que acudir a la taquilla de MiTickera en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en Caracas, para presentar sus reclamos. Medios venezolanos informaron que las boletas de 60 y 80 dólares se agotaron rápidamente.

El Club Oficial de Fans de Shakira en Venezuela publicó un comunicado en el que calificó el supuesto enlace de preventa exclusiva, compartido sin anuncio oficial previo, como una fuente de confusión, incertidumbre y desconfianza entre quienes esperaban el evento. El club afirmó que, presuntamente, el 70 % del recinto habría sido vendido durante esa preventa, un dato que no ha sido confirmado. Además, pidió a los organizadores un proceso de venta transparente, equitativo y accesible.

En redes sociales, varios seguidores celebraron que las localidades más económicas fueran accesibles, mientras otros cuestionaron que las entradas más caras estén muy por encima de los ingresos promedio en Venezuela. Hasta la mañana del miércoles 18 de noviembre, ni la boletería MiTickera ni la productora habían explicado públicamente cómo se difundió el enlace ni qué ocurrirá con los compradores que no recibieron sus entradas.

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Próximos pasos de la gira y fechas clave

La producción aseguró, en un comunicado difundido el 18 de noviembre, que la primera preventa cerró con un récord histórico de demanda, aunque no publicó cifras concretas. La venta continuará el miércoles 18 a través de plataformas bancarias autorizadas y el jueves 19 de forma presencial en las taquillas del Estadio Monumental.

Caracas forma parte de la nueva etapa latinoamericana de la gira para 2027, que también incluye Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico. Las mujeres ya no lloran World Tour comenzó en febrero de 2025 en Brasil y, según Billboard, en enero de 2026 ya había recaudado 421,6 millones de dólares, con más de 3,3 millones de asistentes en 82 estadios.

La noticia coincide con una nueva nominación de Shakira al Grammy anglo, anunciada el lunes 16 de noviembre, en la categoría Mejor Interpretación de Música Global por Dai Dai, su canción con Burna Boy para el Mundial 2026. La ceremonia se realizará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.