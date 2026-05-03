Shakira Rompe Récords en Copacabana con un Concierto Histórico

Shakira congregó a más de 2 millones de personas en Copacabana, estableciendo un nuevo récord de asistencia en conciertos en Brasil y generando un impacto económico significativo para la ciudad de Río de Janeiro. El evento contó con un despliegue logístico impresionante y la participación de artistas invitados de renombre.

La noche del sábado, Copacabana se transformó en el epicentro musical mundial gracias al concierto de Shakira , un evento sin precedentes que marcó un hito en la historia de los espectáculos masivos en Brasil y Latinoamérica.

Como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la superestrella colombiana congregó a una multitud estimada en más de dos millones de personas a lo largo de los 4 kilómetros de la emblemática playa, superando todas las expectativas y estableciendo un nuevo récord de asistencia que eclipsa a otros conciertos recientes de artistas de renombre internacional. La magnitud del evento no solo se reflejó en la impresionante cantidad de asistentes, sino también en el impacto económico y logístico que generó para la ciudad de Río de Janeiro.

Se estima que el concierto inyectó alrededor de 800 millones de reales (equivalentes a aproximadamente 160 millones de dólares) a la economía local, impulsando el turismo, la hotelería, el comercio y diversos sectores relacionados. Esta cifra supera con creces los ingresos generados por eventos similares en el pasado, consolidando a Shakira como una fuerza económica además de una figura cultural influyente.

El despliegue técnico y logístico para hacer realidad este concierto monumental fue una tarea titánica que requirió meses de planificación y coordinación. Se construyó el escenario más grande jamás visto en la historia de los eventos en Copacabana, una imponente estructura de 1.500 metros cuadrados de plataforma y 2,20 metros de altura, diseñada para garantizar una visibilidad óptima para todos los asistentes, incluso aquellos ubicados en las zonas más alejadas.

El escenario se complementó con 680 metros cuadrados de pantallas LED de alta resolución, una pasarela de 25 metros que permitió a Shakira acercarse al público y conectar con sus fans de manera más íntima, 16 torres de sonido y video estratégicamente distribuidas a lo largo de la playa para una experiencia auditiva y visual inmersiva, y un robusto sistema de seguridad compuesto por 78 torres de vigilancia a lo largo de la costa, garantizando la seguridad y el orden durante todo el evento. La complejidad de la logística se extendió a la gestión del flujo de personas, la coordinación de los servicios de emergencia y la implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental.

La organización del concierto demostró la capacidad de Río de Janeiro para albergar eventos de gran envergadura y atraer a millones de visitantes de todo el mundo. La noche del concierto fue un viaje emocional a través de la prolífica carrera musical de Shakira, un recorrido que abarcó desde sus primeros éxitos hasta sus más recientes lanzamientos.

La artista interpretó una selección de sus canciones más emblemáticas, incluyendo himnos como La bicicleta, Chantaje y La tortura, que encendieron la euforia del público y transportaron los ritmos colombianos al corazón de Copacabana. Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el bloque acústico de Antología, una interpretación íntima y emotiva que permitió a Shakira conectar con sus fans a un nivel más profundo.

La energía del concierto alcanzó su punto álgido con la interpretación de Waka Waka (This Time for África), el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, que desató una explosión de alegría y entusiasmo entre los millones de asistentes, quienes saltaron y cantaron al unísono. El gran final, con las interpretaciones de She Wolf y la BZRP Music Sessions #53, reafirmó la vigencia global de Shakira y su capacidad de reinventarse constantemente, consolidándola como una de las artistas más influyentes y relevantes de la música latina.

La aparición de invitados especiales como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo añadió un toque especial a la noche, celebrando la diversidad y la riqueza de la música brasileña y latina. El concierto de Shakira en Copacabana no fue solo un evento musical, sino una celebración de la cultura, la música y la unión entre artistas y fans





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