Shakira se abre: Reconstrucción, crianza y el uso de la tecnología en la era digital

En una entrevista íntima, Shakira comparte detalles sobre su proceso de reconstrucción personal, su enfoque en la crianza de sus hijos en la era digital y su éxito artístico global.

En una reveladora entrevista en México con la periodista Henar Álvarez, con motivo del estreno del programa Al cielo con ella en La 1 de RTVE, Shakira , la icónica artista barranquillera, se mostró como una mujer reconstruida, orgullosa de su historia y de su resiliencia. La cantante, que ha experimentado una profunda transformación personal, compartió abiertamente su proceso de sanación y empoderamiento.

“Me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas, pero me reconstruí pieza por pieza”, afirmó, revelando la fortaleza que la caracteriza. Esta misma determinación, que la impulsó a reconstruir su carrera artística, se refleja ahora en la crianza de sus hijos, Milan y Sasha. La entrevista ofreció una mirada íntima a la vida personal de la artista, especialmente en su rol de madre, y a su enfoque en un mundo cada vez más digitalizado.\Lejos de la hiperconexión que define a la generación actual, Shakira explicó cómo gestiona la relación de sus hijos con la tecnología, apostando por un uso restringido y supervisado. Consciente de los riesgos y desafíos que presenta el mundo digital, la cantante detalló las medidas que ha implementado para proteger a sus hijos. El acceso a dispositivos, incluyendo el iPad, está estrictamente limitado y controlado. “No tienen teléfono... tienen un iPad, pero... muy controlado que se los doy un sábado en la mañana, una hora, así. O sea, no tienen demasiado acceso a Internet”, explicó, enfatizando la importancia de establecer límites claros. Además, reveló su decisión de prohibir el acceso a YouTube, argumentando la necesidad de proteger a sus hijos de contenidos inapropiados y de la sobreexposición a la información en línea. Shakira también vinculó su postura con las discusiones internacionales sobre la regulación digital, expresando su esperanza de que países como Estados Unidos sigan el ejemplo de Australia y España en la implementación de medidas más estrictas para proteger a los menores en el entorno digital. La artista busca fomentar en sus hijos una mentalidad crítica frente a lo que ven en línea. “Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples, saben que no hay que dejarse engañar de todo lo que se dice, que la verdad no está en las redes sociales”, sostuvo, subrayando la importancia de cultivar el pensamiento crítico y la discernimiento en sus hijos.\Durante la entrevista, Shakira compartió su enfoque personal sobre cómo manejar la exposición digital de sus hijos. A la pregunta de cómo reaccionaría ante la posibilidad de que sus hijos buscaran información sobre ella, su padre o ellos mismos en internet, Shakira respondió con confianza: “Ellos, yo creo que ya tienen la suficiente inteligencia y madurez y también experiencia para no buscar donde no hay que buscar”. La artista enfatizó la importancia de la educación en valores y la conciencia de los riesgos de la información no verificada. Extendiendo esta filosofía a su propia vida, Shakira reveló que evita activamente buscar información sobre sí misma en internet. “Yo no me googleo a mí misma... no, no, no, te lo juro, te lo juro por Dios. Es que no lo hago”, aseguró. En lugar de exponerse directamente a los comentarios y opiniones en línea, prefiere recibir exclusivamente comentarios positivos de su equipo. “Yo no me meto a ver qué dice la gente de mí. Yo solamente le digo a mi equipo, mándenme las cosas bonitas. Todo lo bonito me lo mandan. Entonces yo me lleno de esa energía. Yo no me entero de nada. Pero de nada es de nada”, concluyó, demostrando su enfoque en mantener una actitud positiva y protegida de la negatividad. Esta etapa de sanación y empoderamiento coincide con su momento de mayor éxito artístico a nivel global. Como parte del cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira anunció la construcción de un estadio en Madrid diseñado exclusivamente para la ocasión, un proyecto que describe como “de otro mundo”, prometiendo redefinir los espectáculos en vivo





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