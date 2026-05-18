Shakira wins battle against Spanish tax authorities, who must return 60 million euros

The Spanish National Court has ruled in favor of the artist, annuling a fine for tax evasion in 2011 and ordering the tax authorities to return 60 million euros (70 million dollars). The court found that the artist did not reside in Spain for more than 183 days in 2011, as required by law, and that the tax authorities had not proven that the artist had a business center in Spain.

La Audiencia Nacional (España) ha dado la razón a la artista al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 e insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares).

Celebró este lunes que la justicia española reconozca que nunca cometió fraude fiscal con sus ingresos de 2011 y lamentó el señalamiento público y que fuera tratada como culpable hasta ahora. Shakira gana batalla contra Hacienda española, que deberá devolverle 60 millones de euros La Audiencia Nacional ha dado la razón a la artista al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 e insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares), según una sentencia conocida este lunes, que la Agencia Tributaria tiene previsto recurrir en el Tribunal Supremo.

La administración española no ha acreditado que permaneciera en 2011 en el país más de 183 días para acreditar que fuera residente a efectos fiscales, como exige la ley a la hora de tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este caso era la última cuenta que tenía pendiente con el fisco español después de ocho años de disputa, y Shakira desea que la sentencia, según un comunicado remitido por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que la representa.

Su abogado, José Luis Prada, criticó duramente el modo de proceder de Hacienda, que asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse. En este caso, el relativo a 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al alegar que vivía fuera del país cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada.

Más concretamente, la justicia entiende que la estancia de la artista en España fue 163 días, no de más de 183 como exige la ley, y asegura que la administración no ha probado que tuviera el núcleo de sus intereses económicos en España





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Shakira Tax Evasion Spanish National Court Tax Authorities 60 Million Euros 70 Million Dollars

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