Shakira y Beéle estrenan el videoclip de 'Algo Tú' filmado en Barranquilla

El esperado videoclip de 'Algo Tú', la colaboración de Shakira y Beéle, ha sido lanzado, mostrando emblemáticos escenarios de Barranquilla y celebrando la cultura caribeña.

A principios de marzo de 2026, las superestrellas colombianas Shakira y Beéle sorprendieron al mundo al presentar por primera vez en vivo su tan esperada colaboración, Algo Tú . Esta interpretación pública, que siguió a múltiples filtraciones en redes sociales, desató una ola de celebración en Barranquilla , su ciudad natal, al ver a dos de sus máximos exponentes musicales unir fuerzas y hacer historia.

Sin embargo, la emoción no terminó ahí, ya que el lanzamiento del videoclip oficial de la canción prometía ser el broche de oro para esta unión artística. Las imágenes de ambos artistas grabando en las emblemáticas calles de la capital del Atlántico alimentaron la expectativa, y finalmente, el 16 de abril, el esperado clip vio la luz, estrenado conjuntamente por los dos cantantes. El resultado es un vibrante homenaje a la riqueza cultural y la energía contagiosa de la costa Caribe colombiana. El videoclip de Algo Tú no es solo una pieza visual para acompañar la música; es un recorrido visual por la identidad de Barranquilla, destacando lugares icónicos que narran la historia y el presente de la ciudad. El equipo de los artistas explicó que el material audiovisual fue filmado en sitios estratégicos que encapsulan el espíritu barranquillero. Entre ellos se encuentran espacios emblemáticos del reconocido Carnaval de la ciudad, un epicentro de arte, cultura, gastronomía e historia que refleja la esencia local. Además, se aprecian tomas del Gran Malecón a lo largo del majestuoso río Magdalena, la imponente rueda de la fortuna Luna del Río, y el moderno Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro. Estos lugares no son solo escenarios, sino testimonios del arduo trabajo de transformación urbana llevado a cabo por la Alcaldía de Barranquilla, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, durante las últimas dos décadas. La cuidadosa selección de estos escenarios subraya el orgullo de los artistas por sus raíces y su deseo de proyectar la evolución y el encanto de su tierra natal al mundo. La letra de Algo Tú, que acompaña estas vibrantes imágenes, evoca la intensidad y la espontaneidad de un amor que florece sin restricciones. Las melodías y las frases transmiten una sensación de libertad y aventura, invitando a dejarse llevar por las emociones y a vivir el momento presente. La colaboración entre Shakira y Beéle fusiona sus estilos únicos para crear una propuesta fresca y pegadiza, que resuena con la alegría y el ritmo característico de la música caribeña. La canción narra la experiencia de querer vivir algo nuevo junto a alguien especial, sin importar el destino, confiando en que la conexión mutua eleva el espíritu. Frases como Tu tienes algo, tu, tu tienes algo, tu, forman un escándalo, cuando dices algo tú, capturan esa chispa inconfundible que surge en una relación. La letra también hace alusiones a la naturaleza y a la fluidez de la vida, comparando la unión a elementos como la espuma de la misma ola y dos ramas del mismo árbol, sugiriendo una profunda conexión y un destino compartido. La repetición del estribillo Que fluya, acompañado de referencias a la crítica y la indiferencia ante las opiniones ajenas, refuerza el mensaje de vivir la vida con autenticidad y sin miedos, disfrutando del viaje y de la compañía. La canción concluye con una vibrante energía que invita a bailar y a dejarse contagiar por el optimismo y la pasión que emana de esta unión musical. La producción audiovisual y la lírica se entrelazan para ofrecer una experiencia completa que celebra el amor, la identidad colombiana y la música en su máxima expresión





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