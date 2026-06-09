Shakira y Burna Boy lanzan 'Dai Dai' para recaudar fondos educativos del Mundial 2026

La canción 'Dai Dai', interpretada por Shakira y Burna Boy, busca reunir 100 millones de dólares para el Fondo de Educación de la FIFA antes de la final del Mundial de 2026. La artista colombiana donará todas las ganancias del tema, que ya es un fenómeno global por su ritmo alegre y mensaje de unidad. El video promocional muestra a Shakira en el Maracaná con balones de mundiales anteriores y el nuevo 'Trionda'. Este lanzamiento se suma a su legado de himnos mundiales y precede a su histórica actuación en el primer medio tiempo de una final de la Copa del Mundo, junto a Madonna y BTS.

A dos semanas de su estreno, programado para este jueves, la cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy han lanzado ' Dai Dai ', un tema que se perfila como un fenómeno global gracias a su alegre ritmo caribeño y a su mensaje central de unión en torno al fútbol y la infancia.

La canción, que se suma a la tradición de himnos mundiales interpretados por Shakira, busca recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación de la FIFA antes de la final del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La artista ha anunciado que donará el 100% de las ganancias generadas por este sencillo a dicha causa solidaria.

En el video promocional, Shakira aparece en el estadio Maracaná de Río de Janeiro junto a un grupo de bailarines vistiendo colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos. La escena incluye balones oficiales de los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el nuevo 'Trionda' de 2026, mientras interpreta fragmentos de la canción con letra en inglés que celebra la belonging a una Copa del Mundo universal.

Este lanzamiento refuerza el vínculo histórico de Shakira con los mundiales, tras 'Waka Waka' (Sudáfrica 2010) y 'La La La' (Brasil 2014), además de que 'Hips Don't Lie' sonó con fuerza en Alemania 2006. Paralelamente, Shakira está confirmada como una de las artistas estelares del primer show de medio tiempo de la historia en una final mundialista, el 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y BTS, un formato que hasta ahora era exclusivo de la Super Bowl





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