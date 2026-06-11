Shakira y el talento colombiano iluminan la inauguración del Mundial 2026 en México

La estrella barranquillera Shakira, junto a J Balvin y Ryan Castro, protagonizó un despliegue musical inolvidable en el Estadio Azteca, destacando la influencia de la música latina en el evento deportivo más grande del mundo.

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del deporte y la cultura global con la espectacular inauguración del Mundial 2026 , un evento que ha roto todos los esquemas previos debido a su magnitud sin precedentes.

Con la participación de 48 selecciones nacionales y un total de 104 encuentros programados, este certamen se posiciona como la edición más ambiciosa en la historia de la FIFA. Sin embargo, antes de que el balón comenzara a rodar en el esperado enfrentamiento inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, el Estadio Azteca se transformó en un escenario musical donde el talento colombiano tomó el control absoluto, robándose la atención de millones de personas conectadas a través de las pantallas de todo el planeta.

El despliegue artístico estuvo liderado por la icónica figura de Shakira, la artista barranquillera que regresó con honores a un escenario mundialista para reafirmar su estatus como una de las máximas exponentes de la música latina a nivel internacional. En una colaboración vibrante y llena de ritmo, la cantante compartió escena con el artista nigeriano Burna Boy, logrando una fusión sonora que unió los beats africanos con la esencia caribeña, encendiendo la fiesta en las gradas y emocionando a los presentes.

Acompañando esta marea de talento nacional, figuras como J Balvin y Ryan Castro también hicieron su presencia notar, consolidando el respeto y la aceptación global que han alcanzado los sonidos urbanos y el reguetón. La participación de Balvin, en particular, subrayó cómo el género urbano ha logrado penetrar en los espacios más exclusivos y formales de la industria del entretenimiento, convirtiéndose en un lenguaje universal que trasciende fronteras.

A pesar de la impecable ejecución técnica del show, el momento que realmente detonó la conversación en las redes sociales no fue una coreografía planificada, sino un acto de pura espontaneidad. Al finalizar su presentación, Shakira, dejándose llevar por la alegría y la energía del momento, comenzó a bailar merengue de manera efusiva junto a su hermano en el césped del campo de juego.

Esta escena, capturada en vivo, mostró la faceta más humana y auténtica de la estrella, quien olvidó por unos instantes el protocolo para celebrar la magnitud del evento con su familia. Las imágenes se volvieron virales instantáneamente en plataformas como X e Instagram, donde los seguidores celebraron la ternura y el carisma de los hermanos.

No obstante, la precisión quirúrgica del cronograma de transmisión de la FIFA obligó a que la fiesta improvisada tuviera un final abrupto, ya que el personal de organización tuvo que intervenir respetuosamente para despejar el terreno y dar paso al inicio del partido. Este inicio de torneo es particularmente especial, ya que representa la primera de tres ceremonias de apertura coordinadas entre los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

Aunque la selección colombiana no participó en el primer encuentro del campeonato, el país logró una victoria cultural indiscutible. La banda sonora de la inauguración envió un mensaje contundente al mundo: la música latina es hoy una de las herramientas más poderosas para generar conexión emocional y unidad global.

El éxito de Shakira y sus colegas en el Estadio Azteca no solo fue un triunfo artístico, sino una demostración de la influencia persistente de Colombia en la escena cultural mundial, dejando una huella imborrable antes siquiera de que se marcara el primer gol del torneo





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