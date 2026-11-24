Shakira y Global Citizen anuncian la entrega de US$450.000 del Fondo de Educación FIFA para apoyar a 13.000 niños víctimas de los terremotos de junio en Venezuela.

La cantante colombiana Shakira y la organización Global Citizen han anunciado oficialmente la asignación de US$450.000 procedentes del Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA. Esta iniciativa financiera tiene como objetivo principal apoyar a más de 13.000 niños venezolanos cuya vida educativa se vio gravemente interrumpida por los desastres naturales ocurridos en el país.

El anuncio se realizó a través de un video difundido en las redes sociales, donde la estrella del pop aparece junto a Hugh Evans, director ejecutivo de Global Citizen. En el mensaje, Shakira confirmó que los recursos serán destinados a cinco organizaciones benéficas venezolanas seleccionadas específicamente para gestionar la ayuda en terreno.

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Alcance del Fondo de Educación FIFA

El capital financiero proviene del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, creado con la misión de garantizar el acceso a la educación para niños afectados por crisis humanitarias y desastres. Esta intervención específica busca atender las necesidades urgentes de la población infantil venezolana tras la emergencia ocurrida en junio.

Los programas financiados por esta contribución incluyen servicios de tutorías educativas, aprendizaje inclusivo diseñado para estudiantes con autismo, y capacitación profesional para docentes. Además, se cubrirán gastos de nutrición y atención médica para asegurar el bienestar integral de los menores beneficiados.

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Origen de la Financiamiento y Colaboraciones

Esta acción no constituye la primera contribución de la artista a esta causa global. En mayo, Shakira anunció que donaría el 100 % de las ganancias generadas por su canción "Dai Dai", lanzada junto al músico nigeriano Burna Boy como tema oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Previamente, se había establecido un esquema de financiamiento donde Shakira y Live Nation aportaron US$500.000, mientras que el Fondo de Educación FIFA Global Citizen contribuyó con otros US$500.000. Adicionalmente, la institución financiera CAF destinó US$250.000 a este esfuerzo conjunto de recuperación educativa.

Impacto tras los Terremotos de Venezuela

Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio provocaron una devastación significativa, dejando más de 6.500 fallecidos y destruyendo infraestructura crítica. En respuesta a este trágico evento, la cantante invitó a las organizaciones locales a postularse para recibir apoyo y restablecer el acceso a la educación.

Las organizaciones seleccionadas recibirán recursos para recuperar los espacios de aprendizaje interrumpidos por la emergencia. Además, el programa tiene un componente social importante al buscar reconocer el papel fundamental de los maestros y los líderes comunitarios en el acompañamiento emocional y académico de los estudiantes.

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Compromiso con la Construcción Escolar

La ayuda financiera se complementa con un compromiso físico de reconstrucción. Juntamente con la Fundación Pies Descalzos y el filántropo Howard Buffett, se ha comprometido la construcción de nuevas escuelas en la región afectada por los sismos.

Esta iniciativa de responsabilidad social coincide cronológicamente con el próximo regreso de Shakira a Venezuela después de 16 años de ausencia en el país. La artista ofrecerá un concierto en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La última presentación de la artista en territorio venezolano ocurrió el 27 de marzo de 2011, en el estadio de la Universidad Simón Bolívar, durante la etapa de su gira Sale el Sol World Tour. Esta visita marca un momento significativo tanto para su carrera como para el impacto social que genera mediante sus alianzas internacionales.