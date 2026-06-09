Sharay Posada campeona de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026 y representante nacional en la final mundial

Bogotá acogió la final nacional del concurso de baile urbano, donde Sharay Posada se consagró como ganadora tras una competencia de improvisación y versatilidad musical. La vencedora representará a Colombia en la final internacional en Suiza.

La ciudad de Bogotá fue el escenario de la gran Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026, un evento que reunió a dieciséis de los mejores exponentes del street dance del país en una jornada caracterizada por el talento, la improvisación y la creatividad.

Esta final marcó un hito para la plataforma, ya que por primera vez se celebró una final nacional oficial en la capital colombiana. Los participantes alcanzaron esta instancia tras superar diversos procesos clasificatorios realizados en ciudades como Medellín y Cali, además de conseguir cupos en eventos organizados en Bogotá y la región Caribe. A estos clasificados se sumaron varios bailarines invitados mediante wildcards, completando así una nómina diversa que representaba distintos estilos urbanos.

A diferencia de otros certámenes de baile, Red Bull Dance Your Style se distingue por evaluar la capacidad de improvisación de los competidores. Sin conocer previamente las canciones y sin coreografía preparada, cada bailarín debe reaccionar en tiempo real a la música seleccionada por el DJ.

Además, el desenlace de cada enfrentamiento lo decide directamente el público mediante su votación, lo que añade un elemento de conexión instantánea con la audiencia. Las batallas consistieron en duelos directos donde la versatilidad era clave. Los participantes tuvieron que adaptarse a géneros musicales variados, que iban desde hip hop y funk hasta pop, rock y disco, demostrando recursos técnicos, capacidad interpretativa y una fuerte conexión con el público.

Tras varias rondas de competencia, Sharay Posada se alzó con el título nacional. La bailarina, que ya había asegurado su puesto en la final tras imponerse en la clasificatoria de Cali, cautivó al público con su propuesta artística y se convirtió en la nueva campeona de Red Bull Dance Your Style Colombia. Este triunfo le otorga el derecho de representar al país en la Final Mundial del certamen, programada para octubre en Suiza.

En esa cita internacional compartirá la representación colombiana junto a Erre Caserío, ganador de la edición nacional de 2025. El segundo lugar fue para Peke, clasificado en la plaza de Bogotá y reconocido por su excepcional capacidad para adaptarse a cada reto musical. El podio lo completaron Valefica y Tar Tac, ambos invitados mediante wildcard y acreditados exponentes del popping. La final también sirvió como plataforma para visibilizar a bailarines provenientes de diversas corrientes del street dance.

Entre los participantes destacados estuvieron Dani Osorio, representante del dancehall; Nevil, especialista en waacking; Baby Fox y Lord, exponentes del krump; y Manu Flor y Chumi, vinculados al hip hop. Con esta edición, Red Bull Dance Your Style reafirma su rol como una plataforma fundamental para impulsar el talento urbano en Colombia, ofreciendo un escenario de alcance nacional a bailarines que continúan enriqueciendo y fortaleciendo la escena del street dance en el país





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