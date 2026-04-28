Sheila Gándara responde con contundencia a las disculpas de Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia'

La creadora de contenido Sheila Gándara reaccionó con firmeza a las disculpas de Juanda Caribe en el reality, generando una nueva ola de comentarios en redes sociales. La tensión entre ambos sigue en aumento mientras se acerca la final del programa.

Sheila Gándara reaccionó con firmeza tras las disculpas públicas que Juanda Caribe le ofreció en La casa de los famosos Colombia, generando una nueva ola de comentarios en redes sociales en la recta final del programa.

Con solo unas semanas para conocer a los finalistas, la tensión dentro y fuera del reality sigue en aumento. En este contexto, Juanda Caribe ha sido protagonista por su cercanía con Mariana Zapata, situación que ha impactado su vida personal. Consciente de ello, el comediante decidió dirigirse directamente a Sheila, madre de su hija, para ofrecerle disculpas y reconocer que sus acciones podrían haberla afectado.

Durante una conversación en solitario dentro de la casa, Juanda aseguró que entiende los límites y expresó que, aunque no busca hacer daño, ha desarrollado sentimientos por su compañera debido a la convivencia y el encierro. Incluso, manifestó que confiaba en que Sheila pudiera comprender la situación.

Sin embargo, la respuesta de Sheila no pasó desapercibida. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó un video en el que utilizó el audio de la canción “Causa y efecto” de Paulina Rubio, enfatizando la frase: “hoy pagas por cada error”, lo que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Juanda.

Además, en referencia a que Juanda dijera que quiere que su hija de grande se parezca a Mariana, Sheila respondió: “Primero muerta”. No es la primera vez que Sheila se pronuncia sobre lo ocurrido. En días recientes, ya había dejado ver su incomodidad frente al acercamiento entre Juanda y Mariana.

En comentarios en redes, incluso insinuó que ambos “son tal para cual” y reaccionó de forma tajante ante unas declaraciones del humorista sobre su hija, marcando distancia frente a la situación. Aunque no ha hecho un pronunciamiento extenso, sus publicaciones han sido suficientes para evidenciar su postura. Mientras tanto, la historia sigue generando conversación entre los seguidores del reality, quienes siguen de cerca tanto el desarrollo del juego como las consecuencias que este tiene fuera de cámaras.

La tensión entre los participantes y sus reacciones en redes sociales han convertido este capítulo en uno de los más comentados de la temporada, con fans dividiéndose entre quienes apoyan a Sheila y quienes defienden a Juanda por su sinceridad. La situación ha puesto en evidencia no solo los conflictos internos del programa, sino también cómo las relaciones personales pueden verse afectadas por la presión y el ambiente competitivo de un reality show.

A medida que se acerca la final, los espectadores se preguntan cómo evolucionará esta historia y si habrá más confrontaciones antes de que se decida el ganador





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