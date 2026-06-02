Sheinbaum respalda denuncias de fraude de Petro en elecciones colombianas

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se suma a las acusaciones de Gustavo Petro sobre presunto fraude en las elecciones de Colombia y pide respetar la voluntad popular.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , ha manifestado su respaldo público a las denuncias del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de aquel país.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum validó las tesis de fraude que Petro ha sostenido, sumándose a la petición de una investigación exhaustiva sobre la limpieza de los comicios. La mandataria mexicana declaró: Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular.

Con estas palabras, Sheinbaum no solo se alineó con las quejas del ejecutivo colombiano, sino que admitió abiertamente su cercanía ideológica con los protagonistas de la contienda actual. La postura de Sheinbaum ha sido interpretada como una continuación de la línea política de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien históricamente ha cuestionado la legitimidad de los procesos electorales en México.

López Obrador sostuvo durante años haber sido víctima de fraude en 2006 y 2012, llegando a proclamarse presidente legítimo tras la victoria de Felipe Calderón. Esta tradición de desconfianza hacia los sistemas electorales ha marcado la política mexicana reciente y ahora parece extenderse al contexto colombiano, donde Petro enfrenta una segunda vuelta electoral contra su oponente. La cercanía entre Sheinbaum y Petro, ambos líderes de izquierda, refuerza la percepción de un bloque regional que cuestiona las instituciones democráticas tradicionales.

Petro denunció una supuesta discrepancia de 800 mil personas entre dos censos electorales, y aseguró que su aliado, el senador Iván Cepeda, se habría arrepentido de sus afirmaciones iniciales sobre los 885 mil votos en disputa con el fin de aceptar el resultado electoral. En un largo mensaje en X, Petro expresó: Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, 150 mil y 200 mil pesos el voto.

Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos, sin dar detalles sobre las acusaciones. En la primera vuelta, el candidato conservador, De La Espriella, fue el más votado con 10,3 millones de papeletas, y disputará la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones de votos.

Petro aseguró que, a pesar de las debilidades de la campaña progresista de Cepeda, van a ganar y derrotar al fascismo, y llamó a la juventud y a la gente del campo a movilizarse. El respaldo de Sheinbaum a la narrativa de Petro ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional. Mientras algunos analistas consideran que es una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia, otros la ven como una muestra de solidaridad entre gobiernos progresistas.

La presidenta mexicana insistió en la necesidad de una investigación transparente que disipe cualquier duda sobre la legitimidad del proceso electoral. En este sentido, Sheinbaum se unió a la petición de Petro de que organismos internacionales supervisen el conteo de votos en la segunda vuelta. La situación es delicada, ya que las acusaciones de fraude sin pruebas concretas podrían debilitar la confianza en la democracia colombiana y generar tensiones en la región.

Además, la historia de las denuncias de fraude en América Latina es larga y compleja. Desde las acusaciones de López Obrador en México hasta las de Nicolás Maduro en Venezuela, pasando por las de Evo Morales en Bolivia, los líderes de izquierda han recurrido con frecuencia a este argumento para cuestionar resultados adversos. En el caso colombiano, las denuncias de Petro se suman a un clima político polarizado, donde las acusaciones mutuas entre candidatos son moneda corriente.

Sheinbaum, al sumarse a esta retórica, corre el riesgo de ser percibida como parcial y de afectar las relaciones bilaterales entre México y Colombia, que hasta ahora se habían mantenido cordiales independientemente de los gobiernos de turno. En conclusión, el pronunciamiento de Claudia Sheinbaum en apoyo a las denuncias de fraude de Gustavo Petro representa un hito en la política exterior mexicana y refleja la continuidad de una visión ideológica que prioriza la solidaridad entre gobiernos de izquierda.

Queda por ver si estas declaraciones tendrán un impacto real en el proceso electoral colombiano o si se quedarán en un gesto simbólico. Lo cierto es que la comunidad internacional estará atenta a los resultados de la segunda vuelta y a la respuesta de las autoridades electorales de Colombia ante las acusaciones de fraude. La voluntad popular, como bien recordó Sheinbaum, debe ser respetada, pero también debe ser verificada a través de mecanismos transparentes y confiables





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum Gustavo Petro Fraude Electoral Colombia Elecciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gustavo Petro pide votar 'sin presión' y llama a vigilar los resultados de las eleccionesEl presidente instaló oficialmente la jornada electoral e hizo un llamado a los colombianos para ejercer un voto libre y proteger la transparencia del proc...

Read more »

Presidente Gustavo Petro fue a votar y mostró abiertamente su tarjetón marcadoEl presidente Gustavo Petro mostró abiertamente el tarjetón, dejando en evidencia su voto.

Read more »

Claudia Sheinbaum rechaza que Donald Trump encabece “ofensiva” contra MéxicoLa presidenta de México sostuvo que, pese a las diferencias que han surgido en las últimas semanas, la comunicación entre ambos gobiernos se mantiene activa en distintos niveles y abarca áreas diplomáticas, de seguridad y defensa.

Read more »

“Respetar la voluntad popular”: Claudia Sheinbaum habla sobre las elecciones en ColombiaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a las elecciones en Colombia y pidió analizar los cuestionamientos planteados por Gustavo Petro.

Read more »