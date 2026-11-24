China lanza la misión Shenzhou-24 a la estación Tiangong con el astronauta pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, quien realiza 90 experimentos científicos en órbita.

La agencia de vuelos espaciales tripulados de China, conocida por sus siglas en inglés como CMSA, ha preparado el lanzamiento de la nave espacial Shenzhou-24 para el miércoles 25 de noviembre. Esta misión representa un hito significativo al transportar a tres astronautas hasta la estación espacial Tiangong. Por primera vez en la historia de este programa, la tripulación incluirá la presencia de un astronauta extranjero.

Desembarco histórico de Muhammad Zeeshan Ali

El astronauta seleccionado para este viaje orbital es Muhammad Zeeshan Ali, un especialista en carga útil originario de Pakistán. Su participación marca un momento sin precedentes, ya que se convertirá en el primer astronauta extranjero en viajar a bordo de la estación Tiangong. El vuelo de Ali será de corta duración, con una permanencia de aproximadamente cinco días antes de regresar a la Tierra.

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Ali viajará en la misma nave Shenzhou-23, que se acopló a la estación espacial Tiangong durante el mes de mayo. Durante una conferencia de prensa organizada para presentar a la tripulación, el astronauta pakistaní declaró que lleva el nombre de Pakistán sobre sus hombros y las esperanzas de 250 millones de pakistaníes. Aunque no es el primer pakistaní en viajar al espacio, ya que la exploradora polar Namira Salim participó en la misión Galactic 04 de Virgin Galactic en octubre de 2023, Ali enfatizó su conexión con los jóvenes observadores.

Tras dirigirse a la audiencia en inglés, tras haber hablado con fluidez en mandarín y urdu, Ali expresó: a todos los niños que estén viendo esto mientras esté en órbita, solo miren hacia el cielo y recuerden que estoy allí arriba con sus sueños. Este compromiso personal sublinha la dimensión global y educativa de la misión espacial china.

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Agenda científica y operativa de la misión Shenzhou-24

La misión Shenzhou-24 cuenta con una carga de trabajo científica ambiciosa, que incluye la ejecución de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas. Según confirmó Zhang Jingbo, portavoz de la CMSA, los principales objetivos de la misión son completar una rotación de tripulación en órbita con la tripulación de Shenzhou-23. Además, se mantendrán las operaciones rutinarias de la estación espacial, se llevarán a cabo actividades científicas y de aplicación espacial, y se realizarán tareas de mantenimiento.

Las actividades programadas abarcan una amplia gama de disciplinas, incluyendo las ciencias de la vida en el espacio, la ciencia de los materiales espaciales, la física de fluidos en microgravedad, la ciencia de la combustión, la física fundamental, la medicina espacial y las nuevas tecnologías aeroespaciales. Zhang Jingbo detalló que estas investigaciones requieren años de trabajo constante y poco visible por parte de los científicos, quienes deben profundizar continuamente en sus respectivos campos de estudio.

Investigación en materiales y física en microgravedad

En el ámbito de la ciencia de los materiales espaciales, la misión se centrará en la preparación en órbita y el control del rendimiento de compuestos intermetálicos de niobio-silicio de ultraalta temperatura. También se evaluará vidrio bioactivo multicomponente de calcio-silicio, así como investigaciones sobre materiales como el silicio monocristalino y la perovskita. Estos estudios buscan comprender cómo se comportan los materiales en entornos extremos que son difíciles de reproducir en la Tierra.

Los experimentos de física de fluidos y ciencia de la combustión en microgravedad se enfocarán en el desarrollo de tecnologías de intercambio de calor espacial de alta eficiencia. Asimismo, se estudiarán estructuras micro y nanométricas acopladas a campos eléctricos para mejorar la transferencia de calor por ebullición en condiciones de microgravedad. La prevención y el control de incendios son otra prioridad, analizando la interacción entre agentes extintores de gas limpio y llamas de difusión bajo diferentes condiciones de presión y concentración de oxígeno.

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Física fundamental y medicina espacial en órbita

En el campo de la física fundamental, la misión explorará nuevos estados de la materia y leyes físicas mediante simulaciones cuánticas con redes ópticas. Se llevarán a cabo estudios sobre nuevos estados cuánticos y se investigarán tecnologías clave para la medición inercial basadas en interferómetros espaciales de átomos fríos. Zhang Jingbo mencionó como ejemplo la investigación sobre temperaturas cercanas al cero absoluto, un área que lleva aproximadamente un siglo de desarrollo.

La medicina espacial avanzará en estudios multiómicos y en investigaciones sobre el comportamiento y las funciones cerebrales en órbita. La tripulación probará nuevas tecnologías para el mantenimiento de la salud de los astronautas y el bienestar humano general. Estas pruebas son cruciales para soportar la presencia humana prolongada en el espacio, aprovechando condiciones como la microgravedad, el alto vacío, la intensa radiación y los elevados niveles de limpieza.

Desarrollo de propulsión y futuro de la investigación

En el ámbito de la tecnología aeroespacial, la misión llevará a cabo pruebas clave de un sistema de propulsión híbrido químico-eléctrico. Este sistema utiliza nuevos propelentes iónicos líquidos, una innovación importante para el futuro de las naves espaciales. Estas investigaciones forman parte de los esfuerzos por desarrollar nuevas tecnologías de propulsión que puedan mejorar la eficiencia y el alcance de las misiones futuras.

Zhang Jingbo destacó que combinar los trabajos en órbita con las investigaciones terrestres permite descubrir fenómenos y leyes difíciles de observar en nuestro planeta. La estación Tiangong sirve como una plataforma única para estos avances tecnológicos. La continuidad de estas misiones, como la llegada de la Shenzhou-24, consolida el compromiso de China con la exploración espacial y la cooperación internacional en la ciencia.