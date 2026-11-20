El SIATA reporta hasta 8 mm de lluvia en cinco minutos en Itagüí, Envigado y San Antonio de Prado. Se activa alerta de tormentas eléctricas para Medellín el jueves 19 de noviembre.

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, conocido por sus siglas SIATA, ha reportado precipitaciones de alta intensidad en la tarde del jueves 19 de noviembre. Las mediciones indican acumulados significativos de hasta 8 milímetros en un lapso de solo cinco minutos, lo que ha disparado las alertas para la región.

Reportes en Itagüí, Envigado y San Antonio de Prado

La entidad técnica ha identificado que las zonas más afectadas por esta ola de lluvias son el municipio de Itagüí, el municipio de Envigado y el corregimiento de San Antonio de Prado. Estas localidades registraron los volúmenes más altos de precipitación en un periodo muy breve, lo que saturó rápidamente los sistemas de drenaje local.

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Las autoridades del SIATA advierten que las precipitaciones no se mantienen estáticas y que se espera que las lluvias continúen extendiéndose geográficamente en las próximas horas. Esta dinámica requiere una vigilancia constante por parte de los ciudadanos y las autoridades locales en todas las áreas reportadas.

Alerta de tormentas eléctricas y zonas bajas

En respuesta a esta situación meteorológica crítica, se ha emitido una alerta de tormenta eléctrica para el área metropolitana de Medellín. Este aviso es fundamental para la seguridad pública, ya que las condiciones actuales propician fenómenos eléctricos de alta energía que pueden representar riesgos inmediatos.

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Los informes oficiales instan a la ciudadanía a evitar trasladarse por zonas bajas y calles que presenten anegamientos. La acumulación rápida de agua, de hasta 8 mm en cinco minutos, genera peligroses inundaciones repentinas que dificultan la movilidad y ponen en riesgo la integridad de las personas y sus vehículos.

Función del SIATA y pronósticos para la noche

El SIATA funciona como un proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá dedicado a la gestión ambiental y del riesgo. Su labor consiste en monitorear en tiempo real la precipitación pluvial, los niveles de las quebradas y la calidad del aire de toda la región para proporcionar alertas oportunas.

La entidad invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus reportes oficiales durante esta temporada de lluvias, donde la probabilidad de lluvia es alta por la tarde. Para la noche del viernes 20 de noviembre, el pronóstico indica que la probabilidad de precipitación disminuirá a un nivel medio.