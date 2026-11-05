Siata reportó lluvias y calor extremo en octubre en el Valle de Aburrá

El Siata detalló que octubre tuvo temperaturas superiores al promedio y eventos extremos en Medellín. Conozca los impactos en la población y las proyecciones para el próximo trimestre.

El balance meteorológico mensual revelado por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá ( Siata) confirma que, pese a las expectativas sobre El Niño, octubre mantuvo niveles de precipitación históricos en el Valle de Aburrá, pero con un incremento significativo en las temperaturas. Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, indicó que los acumulados de lluvia se ubicaron muy cerca del 100% de lo esperado históricamente, aunque el mes estuvo marcado por la inestabilidad atmosférica y eventos de alta intensidad.

Las estaciones de monitoreo registraron variaciones notables entre los municipios del área metropolitana. Itagüí y Bello superaron los valores proyectados en un 29% y un 27%, respectivamente, mientras que Caldas presentó un déficit del 37%. Esta diversidad hidrológica se combinó con una tendencia térmica al alza, donde las temperaturas diurnas excedieron el promedio entre 1 y 1,5 °C, y las nocturnas lo hicieron entre 0,3 y 1 °C durante todo el mes.

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Eventos extremos y daños en Medellín

Durante el mes de octubre, el distrito enfrentó 11 eventos de precipitación extrema que desafiaron los pronósticos iniciales de estabilidad. El 5 de octubre, los acumulados superaron los 50 mm, lo que provocó que ocho estaciones de nivel alcanzaran la categoría roja y se registraran 263 descargas eléctricas, activando sirenas en diversos sistemas comunitarios. Días después, el 9 de octubre, la intensidad fue aún mayor con más de 70 mm de lluvia y 276 descargas, causando el desbordamiento de la quebrada La Iguaña en el occidente de Medellín.

El desastre natural del 9 de octubre tuvo consecuencias graves para la infraestructura y la población local. Miles de hogares quedaron sin suministro eléctrico debido a la caída de postes y líneas de transmisión afectadas por el desborde. Las autoridades municipales confirmaron que, hasta el 27 de octubre, las lluvias y los deslaves habían afectado a 1.312 personas, correspondientes a 431 familias. Como respuesta inmediata, el distrito entregó 3.815 ayudas humanitarias, con un enfoque prioritario en las localidades de La Iguaña, El Pesebre, San Cristóbal, Olaya Herrera y Blanquizal.

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El papel de El Niño y la inestabilidad térmica

Daniel Ruiz-Carrascal, coordinador del Siata, aclaró que octubre forma parte de la segunda temporada de lluvias anual, que se extiende desde septiembre hasta noviembre en el territorio metropolitano. A pesar de la presencia de El Niño, esta condición no elimina las precipitaciones, sino que las reduce en su globalidad. El fenómeno actual se encuentra en su fase cálida madura, lo que genera un escenario climático complejo donde las lluvias persisten pero con comportamientos más erráticos y concentrados en periodos cortos.

Cristian Arango, coordinador del Grupo de Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam, explicó el mecanismo físico detrás de estas tormentas violentas. Las mañanas soleadas calientan intensamente la superficie terrestre, lo que vuelve la atmósfera superior más inestable. Cuando la humedad de las nubes grises llega a estas capas, se disparan tormentas muy localizadas e intensas, responsables de tumbar decenas de árboles y causar inundaciones rápidas. Este patrón fue evidente el 15 de octubre, cuando una estación del Siata registró 32,4 °C, uno de los valores horarios más altos del año en curso.

Proyecciones climáticas para noviembre y el próximo año

Las expectativas para el próximo mes indican un cambio en los patrones de lluvia. Los modelos globales sugieren que noviembre verá precipitaciones por debajo de lo esperado, debido a la consolidación de El Niño en su condición madura. Julián Sepúlveda advirtió que, entre diciembre y febrero, lloverá menos de lo normal y las temperaturas continuarán por encima del promedio. Esta tendencia de calor excesivo se proyecta que se mantenga durante el periodo de marzo a mayo del próximo año.

El Siata anticipa que el pico de calentamiento del Pacífico tropical ocurrirá entre octubre y diciembre, o entre noviembre y enero. Las condiciones asociadas a El Niño se prevé que persistan hasta el trimestre de febrero a abril de 2027. Ante este escenario prolongado de variabilidad climática y riesgos hidrometeorológicos, la entidad recomienda a la ciudadanía monitorear día a día los cambios en las condiciones a través de los canales oficiales del sistema para garantizar la seguridad personal y patrimonial.