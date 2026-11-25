La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la adquisición de PTM por Grupo Cibest, fortaleciendo la red de pagos alternativos y la inclusión financiera en Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha emitido la autorización formal que permitía a Grupo Cibest dar el siguiente paso en su estrategia de crecimiento mediante la compra de Comercial Card, la entidad matriz de la red PTM. Esta resolución marca un hito crucial para el conglomerado financiero colombiano, ya que habilita el avance definitivo en el proceso de adquisición de una de las plataformas de pagos alternativos y servicios transaccionales con mayor cobertura territorial a nivel nacional.

La decisión regulatoria no solo valida la viabilidad económica y competitiva de la operación, sino que también responde al objetivo estratégico del grupo empresarial por robustecer sus capacidades operativas. Al incorporar PTM, Grupo Cibest busca consolidar una presencia más sólida en diversas regiones del país, facilitando así el acceso a soluciones financieras para un segmento amplio de la población y los negocios que hoy dependen de canales no tradicionales.

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Mecanismo de la Autorización Regulatoria

La entidad supervisora permitió que el proceso continúe bajo el cumplimiento de las condiciones previas habituales inherentes a este tipo de fusiones y adquisiciones en el sector financiero. Este aval implica que Grupo Cibest y Comercial Card, a través de su marca PTM, pueden proceder con los trámites legales y administrativos necesarios para perfeccionar la adquisición. La transacción completa no se cierra de inmediato, sino que está sujeta a estos requisitos que deben satisfacerse durante los próximos meses para garantizar la legalidad y estabilidad del cambio de propiedad.

Cobertura Territorial y Red de Puntos de Atención

Uno de los factores determinantes para que la SIC aprobara esta operación fue la extraordinaria presencia geográfica de PTM en el territorio nacional. La compañía opera con una infraestructura masiva que supera los 20.000 puntos de pagos alternativos y servicios transaccionales, los cuales están integrados tanto por corresponsales bancarios como por establecimientos comerciales locales. Esta red no se limita a las grandes ciudades, sino que alcanza una presencia activa en más de 1.000 municipios distribuidos en los 32 departamentos del país.

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Esta expansión geográfica convierte a PTM en un actor fundamental para la inclusión financiera, especialmente en zonas donde el acceso a la banca tradicional es limitado o inexistente. La plataforma tecnológica de PTM está diseñada específicamente para adaptarse a diversos contextos locales, permitiendo que personas y comercios con necesidades cotidianas puedan realizar transacciones sin necesidad de una cuenta bancaria convencional o de estar en centros urbanos principales.

Integración con el Ecosistema Financiero Nacional

La eventual incorporación de PTM al portafolio de Grupo Cibest busca complementar y expandir un ecosistema de negocios que ya incluye a actores de gran relevancia como Bancolombia, Nequi, Wompi y Avista. Esta integración permitirá al grupo ofrecer servicios financieros y transaccionales a través de múltiples canales, aumentando su competitividad en el mercado. PTM, además, ya mantenía una relación comercial con Grupo Cibest, actuando como aliada en su modelo de corresponsales bancarios, lo que facilita la transición y la integración de capacidades operativas entre ambas entidades.

El portafolio de servicios de PTM es diverso y cubre una amplia gama de necesidades, incluyendo pagos, recaudos, transferencias de dinero, recargas, seguros y servicios de entretenimiento. Estas soluciones no financieras son clave para la inclusión económica, ya que permiten a los usuarios gestionar aspectos esenciales de su vida diaria a través de una sola plataforma tecnológica robusta.

Continuidad Operativa y Modelo de Negocio Independiente

Un aspecto estructural fundamental de esta adquisición es que PTM continuará funcionando como una compañía independiente una vez que se cierre la transacción. Esto significa que la organización mantendrá la prestación de sus productos y servicios a diversas empresas de los sectores financiero y real del país, sin que su actividad esté limitada exclusivamente a las sociedades que componen Grupo Cibest. Este modelo de negocio asegura que PTM conserve su papel vital como proveedor de soluciones transaccionales para distintos participantes del mercado.

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Con la autorización de la SIC ya en mano, Grupo Cibest y PTM han entrado en una nueva etapa de cumplimiento de requisitos y trámites finales. Las expectativas del mercado indican que ambas compañías avanzarán con celeridad en los procedimientos necesarios para concretar la transacción durante los próximos meses, lo que promete transformar significativamente la oferta de servicios financieros en Colombia hacia una mayor cobertura y accesibilidad.