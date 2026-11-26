La SIC ordena a Foncolombia entregar documentación clave en 15 días sobre los contratos de $119.000 millones adjudicados a Jorge Humberto Arguello en Barrancabermeja.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido un documento oficial de siete páginas en el que exija al Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social, conocido como Foncolombia, que suministre información detallada sobre varios requerimientos vinculados a la contratación pública. Este requerimiento debe ser entregado por el fondo en un plazo estricto de 15 días hábiles.

La solicitud de documentación surge en un momento crítico, coincidiendo con una inspección administrativa en curso adelantada por la propia Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación. Esta diligencia se lleva a cabo en la Alcaldía de Barrancabermeja, en respuesta a las denuncias realizadas por el presidente Abelardo De La Espriella sobre presuntas irregularidades en contratos que suman más de $119.000 millones.

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Mecanismo de la Inspección y Requerimientos de la SIC

El fundamento legal para esta acción se encuentra en el numeral 57 del Artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, el cual fue modificado por el Artículo 1 del Decreto 92 de 2022. La actuación administrativa está radicada bajo el número 26-490316, y el documento explicita que se requiere información relacionada con los hechos objeto de verificación. La Superintendencia de Industria y Comercio busca establecer los pasos dados en la gestión de estos fondos públicos.

Uno de los requerimientos específicos es la entrega de una relación consolidada de todos los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías cuya ejecución haya sido asignada a Foncolombia desde el año 2024 hasta la fecha. Esto incluye aquellos proyectos designados previamente que hayan registrado ejecución durante este periodo. La información debe identificar nombre y código BPIN, entidad territorial, fuente de financiación, valor total, recursos del Sistema General de Regalías, fecha y acto de designación, estado y avance físico y financiero.

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Posiciones de las Partes y Roles de Jorge Humberto Arguello

La investigación se centra en cinco proyectos específicos que han sido objeto de escrutinio tanto por el medio Vanguardia como por el presidente Abelardo De La Espriella. Estos contratos fueron adjudicados a través de Foncolombia al empresario Jorge Humberto Arguello, ampliamente conocido con el alias de Bachiller. La entidad de vigilancia ha solicitado copia de los actos administrativos, oficios y demás documentos mediante los cuales Foncolombia fue designada como entidad ejecutora de estos cinco proyectos.

Además de los actos administrativos, se requiere la entrega de los convenios, contratos o acuerdos celebrados con el Distrito de Barrancabermeja, cuando existan, incluyendo sus modificaciones y documentos de liquidación. La inspección busca determinar si se siguieron los procedimientos correctos en la selección de estos contratistas. Por estos contratos, que supuestamente se habrían dado en plena vigencia de la Ley de Garantías, la Personería suspendió a seis funcionarios de la Alcaldía de Jonathan Vásquez.

Impacto Real y Siguientes Pasos Administrativos

Los proyectos bajo investigación versan sobre áreas críticas para la infraestructura local, incluyendo vías, paneles solares y la construcción de colegios. Para cada uno de estos proyectos, la Superintendencia de Industria y Comercio exige información detallada sobre las personas involucradas en las decisiones. Esto incluye la relación de directivos, miembros de junta, representantes legales, funcionarios, asesores y contratistas que participaron en los procedimientos examinados.

La documentación requerida debe indicar nombre completo, identificación, cargo o calidad contractual, periodo de vinculación y funciones de cada individuo involucrado. Asimismo, se solicitan anexos con los actos de nombramiento, designación o contratos correspondientes. Este nivel de detalle es esencial para trazar la cadena de responsabilidad administrativa en la asignación de los más de $119.000 millones en contratos.

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La SIC también ha pedido evidencias de los medios utilizados para publicar cada proceso y sus documentos, incluidas las fechas y horas de publicación, modificación y cierre. Se exigen los registros de la página institucional, SECOP II y demás sistemas utilizados, así como los soportes de las invitaciones enviadas a los interesados. La denuncia del presidente De La Espriella señaló que dicha contratación no quedó registrada adecuadamente en la página de contratación pública.

Finalmente, se requiere remitir toda correspondencia, correos electrónicos, oficios y actas de reunión sostenidas entre Foncolombia, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, proponentes, contratistas, interventores y demás participantes. Estas comunicaciones abarcan desde la designación del ejecutor hasta la elaboración de presupuestos, preparación de procesos, presentación de propuestas, evaluación y adjudicación. La diligencia comenzó temprano con la presencia de la Policía Nacional y delegados fiscales en la Secretaría Jurídica de la alcaldía.