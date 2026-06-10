SIC formula pliego de cargos contra Bavaria por presunto incumplimiento de compromisos de competencia

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia abrió un nuevo proceso sancionatorio contra la cervecera Bavaria, acusándola de no cumplir los compromisos adquiridos en 2022 para cerrar una investigación por prácticas anticompetitivas. La SIC realizó más de 100 inspecciones y encontró indicios de exclusividades no reportadas y penalidades por equipos de refrigeración. De comprobarse, la multa podría alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos.

La Superintendencia de Industria y Comercio ( SIC ) ha iniciado un nuevo procedimiento sancionatorio contra la empresa Bavaria , al formularle un pliego de cargos por el posible incumplimiento de los compromisos que la compañía adquirió en el año 2022.

Estos compromisos tenían como objetivo dar por terminado de manera anticipada una investigación previa que la autoridad de competencia colombiana adelantaba sobre presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado cervecero del país. Según los reportes oficiales, las verificaciones y el monitoreo posterior realizados por la SIC habrían detectado conductas que contravienen las obligaciones que la cervecera aceptó hace aproximadamente cuatro años.

Entre los hallazgos señalados por la Superintendencia se mencionan supuestas cláusulas de exclusividad que no habrían sido reportadas ni formalizadas ante la autoridad, relaciones de preferencia que estarían prohibidas y posibles penalidades vinculadas al uso de equipos de refrigeración que habrían sido impuestas a establecimientos comerciales. De confirmarse estas irregularidades, la empresa se expondría a sanciones económicas de una magnitud considerable, que podrían ascender hasta un equivalente de cien mil salarios mínimos legales vigentes mensuales.

La investigación original que derivó en los compromisos de 2022 se enfocaba en una presunta estrategia que limitaba la participación de otras compañías del sector a través de acuerdos de exclusividad con bares, restaurantes, tiendas y otros puntos de venta. En aquel momento, la SIC determinó que tales condiciones podrían restringir las opciones disponibles para los consumidores, disminuir la oferta de productos y afectar la formación de precios en los establecimientos comerciales.

Como parte del rigoroso seguimiento a lo pactado, la Superintendencia ejecutó una amplia campaña de inspección que incluyó más de cien visitas de verificación en establecimientos de numerosas ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Tunja, Bello, Envigado e Itagüí. La evidencia recopilada durante estas diligencias sugeriría que algunas de las prácticas que debieron ser eliminadas o modificadas continúan presentes en el mercado.

Al dar a conocer los resultados de la revisión, la SIC expresó que estas medidas, en lugar de fomentar la competencia como se pretendía con las garantías ofrecidas, habrían perpetuado mecanismos orientados a restringir la capacidad de los establecimientos para comercializar cervezas de empresas competidoras. En consecuencia, habrían limitado la presencia y expansión de otras marcas en los puntos de venta.

El proceso administrativo proseguirá su curso mientras la autoridad analiza en profundidad las pruebas reunidas y determina si existió un verdadero incumplimiento de las obligaciones pactadas por Bavaria para cerrar la investigación que se inició años atrás. Este nuevo frente pone en entredicho el cumplimiento de los acuerdos de competencia y refleja la persistente vigilancia de la SIC sobre el sector de beverages en Colombia





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