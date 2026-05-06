SIC impone sanciones millonarias a Corabastos por restringir el acceso a comerciantes

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Corabastos y a directivos vinculados por implementar medidas anticompetitivas que afectaron el abastecimiento y los precios de los productos agroalimentarios.

En un movimiento decisivo para salvaguardar la libre competencia en el sector agroalimentario, la Superintendencia de Industria y Comercio ( SIC ) ha emitido una resolución sancionatoria contra la Corporación de Abastos de Bogotá, ampliamente conocida como Corabastos .

Esta entidad, que representa el nodo logístico y comercial más importante de productos del campo en Colombia, fue hallada responsable de implementar barreras injustificadas que limitaron la entrada de nuevos comerciantes a sus instalaciones. La investigación exhaustiva liderada por la SIC reveló que estas acciones no fueron fortuitas, sino que respondieron a una estrategia deliberada de control de mercado que terminó perjudicando directamente a los consumidores finales y a los pequeños minoristas que dependen de este centro de acopio para abastecer sus negocios.

El impacto de estas restricciones se manifestó en una menor dinámica comercial y un cierre artificial del ecosistema de ventas mayoristas. El núcleo del problema radica en una serie de modificaciones efectuadas en el año 2022 al Reglamento Interno de Funcionamiento de la Corporación. Mediante estos cambios normativos internos, Corabastos restringió el ingreso de comerciantes basándose en criterios que la autoridad de control consideró discriminatorios y anticompetitivos.

Al impedir que nuevos agentes económicos pudieran establecerse en el mercado mayorista, se eliminó la presión competitiva natural que debería existir en un entorno de libre comercio. Esta falta de competencia se tradujo en un estancamiento de la calidad de los productos, una reducción en la variedad de la oferta y, lo más grave, una manipulación indirecta de los precios, ya que al haber menos oferentes, los compradores perdieron su capacidad de negociación y elección.

La SIC subrayó que se vulneró el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta, afectando la seguridad alimentaria y el bolsillo de millones de colombianos que ven cómo los costos de vida aumentan debido a estas prácticas. En términos pecuniarios, la Resolución No. 32553, fechada el 30 de abril de 2026, impuso multas severas.

Corabastos recibió una sanción económica de 260.063.219 pesos, mientras que dos personas naturales vinculadas a la estructura organizativa fueron multadas con la suma de 71.288.570 pesos. Estas sanciones se basan en la infracción de la Ley 155 de 1959, la cual prohíbe cualquier conducta orientada a restringir la comercialización de bienes y servicios agroalimentarios, así como los servicios complementarios dentro de las instalaciones.

Además de las multas, la SIC ha sido tajante al ordenar la eliminación inmediata de todos los elementos anticompetitivos identificados en la normativa interna de la entidad. La orden exige un ajuste integral de los estatutos para garantizar que cualquier comerciante que cumpla con los requisitos legales básicos pueda acceder a la infraestructura de Corabastos sin trabas arbitrarias, asegurando así un acceso equitativo y transparente.

La relevancia de este caso es monumental considerando que, según datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Corabastos es el mercado mayorista más grande del país y gestiona más del 30% del abastecimiento nacional de productos agrícolas. Un bloqueo en este punto crítico de la cadena de suministro tiene efectos cascada en todo el territorio colombiano, afectando desde el campesino que produce hasta el consumidor final en la ciudad.

Por ello, la SIC enfatizó que el acceso equitativo a esta infraestructura es vital para la estabilidad económica del sector rural y urbano. Es importante señalar que, aunque la resolución ha sido emitida, la decisión se encuentra actualmente en proceso de notificación, lo que significa que aún no está en firme y podría estar sujeta a recursos legales.

No obstante, el mensaje es claro: el control monopólico o la restricción artificial de mercados en sectores esenciales no será tolerado por las autoridades de vigilancia y control del Estado colombiano





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