SIC Investiga a Claro por Posibles Irregularidades en Operaciones Digitales y de Financiación

La Superintendencia de Industria y Comercio formula pliegos de cargos contra Claro por posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores en su comercio electrónico y sistemas de financiación. La investigación aborda irregularidades en publicidad, disponibilidad de productos, precios, cobro de intereses y derecho de retracto.

La Superintendencia de Industria y Comercio ( SIC ) ha iniciado una investigación exhaustiva sobre las operaciones digitales de Comcel S.A., conocida comercialmente como Claro . El 13 de abril de 2026, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor anunció la formulación de pliegos de cargos contra la compañía, marcando un hito en la supervisión del comercio electrónico y la protección de los derechos de los consumidores. Esta acción administrativa, producto de una averiguación previa meticulosa, se fundamenta en hallazgos preliminares que sugieren posibles vulneraciones sistemáticas en la forma en que Claro opera en su plataforma digital y en sus sistemas de financiación directa. La investigación ha implicado requerimientos de información detallados, visitas técnicas a la página web de la empresa, y un análisis exhaustivo de las piezas publicitarias y los contratos de financiación . El objetivo es asegurar que las prácticas comerciales de Claro se ajusten a la legislación vigente y garanticen la transparencia y la libre elección de los consumidores.

El foco principal de la investigación se centra en cómo Claro presenta sus ofertas al público. La SIC ha detectado posibles irregularidades en la difusión de promociones, incluyendo la omisión de condiciones esenciales en la publicidad. Entre las fallas mencionadas, se encuentran la falta de identificación clara de los beneficios de las ofertas, la omisión de los requisitos necesarios para acceder a los descuentos, y la ausencia de información precisa sobre el monto exacto o el porcentaje de la rebaja ofrecida. Además, se sospecha que la compañía proporcionó información engañosa sobre la disponibilidad de sus productos, un factor crucial en el comercio electrónico. La investigación también señala la falta de información clara y oportuna sobre el precio total de venta al público, incluyendo todos los costos adicionales asociados a la compra. Esto implica que los usuarios podrían no haber tenido conocimiento de todos los gastos desde el principio, afectando su capacidad de tomar decisiones informadas.

El segundo bloque de cargos, de particular gravedad, se relaciona con el crédito y afecta directamente a los consumidores que recurren a la financiación. La SIC investiga un presunto cobro de intereses por encima de los límites legales permitidos en las operaciones de financiación propias de Claro, lo que pondría en entredicho la legalidad de las tasas aplicadas en las ventas a plazos. Adicionalmente, la entidad cuestiona el condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto, presumiendo que la empresa exigió la presentación de la factura de compra como requisito obligatorio para devolver productos y solicitar el reembolso. Esta exigencia, potencialmente un obstáculo innecesario, podría limitar una garantía legal fundamental en el comercio no presencial. Finalmente, la SIC señala un posible incumplimiento de las normas de comercio electrónico por la falta de mecanismos adecuados para gestionar Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). La ausencia de canales efectivos para la atención postventa de bienes tecnológicos deja a los consumidores en una posición de vulnerabilidad. Es importante aclarar que la formulación de cargos no implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad de Claro. Durante el proceso administrativo, la compañía tendrá derecho a la defensa y la contradicción, conforme a lo establecido en la ley. Esta acción de la SIC forma parte de un esfuerzo continuo para fortalecer la transparencia en el mercado digital y vigilar de cerca las operaciones de financiación directa, asegurando que los derechos de los consumidores sean protegidos





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