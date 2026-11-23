La SIC denegó el registro de la marca Cartel de Medellín para la clase 41. La resolución 92867 de 2026 prohíbe signos contrarios a la moral y buenas costumbres en Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio ( SIC) de Colombia confirmó oficialmente la denegación del registro de la marca nominativa Cartel de Medellín. Esta decisión fue publicada en la Resolución No. 92867, cuya fecha de emisión es el lunes 23 de noviembre de 2026. La entidad reguladora determinó que el nombre solicitado posee una connotación histórica estrechamente asociada al narcotráfico y a las actividades criminales del Cartel de Medellín. La institución consideró que el registro de este signo distintivo iría en contra de los principios éticos y legales del país.

Detalles de la Resolución de Denegación

La negativa al registro de la marca se fundamentó en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Específicamente, la autoridad aplicó el literal p) del artículo 135 de dicha normativa, que establece una prohibición estricta. Este artículo dicta que no pueden registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad.

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El nombre que solicitaba el señor Carlos Enrique Lehder Rivas tenía como propósito principal identificar servicios de entretenimiento, producción audiovisual, publicaciones, exposiciones y presentaciones. Estos servicios caen dentro de la Clase 41 de la clasificación internacional de productos y servicios. La delegatura de la SIC analizó el alcance comercial de la marca y concluyó que su uso comercial para estas actividades comerciales no era viable.

Posición de la SIC y el Solicitante

Sondra Macollins Garvin Pinto, en su calidad de representante del solicitante, impugnó la decisión de primera instancia proferida por la Dirección de Signos Distintivos. El objetivo de la marca era puramente comercial para la industria del entretenimiento. Sin embargo, la SIC reafirmó su compromiso con la protección del interés general y los valores de la sociedad colombiana frente a posibles apropiaciones indebidas de la historia del narcotráfico.

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Es importante destacar que la autoridad reconoció formalmente que el señor Carlos Enrique Lehder Rivas cumplió su condena y recuperó su libertad. No obstante, la institución concluyó que este factor legal no autoriza el uso comercial de su nombre asociado a grupos criminales para servicios de entretenimiento. La negativa no implica que el señor Carlos Enrique Lehder Rivas esté preso, sino que se protege el orden público.

Impacto en Marcas y Próximos Pasos

Con esta decisión, la SIC evita que el registro de signos distintivos contribuya a la promoción o normalización del narcotráfico. La resolución establece un precedente claro sobre los límites de la propiedad intelectual en Colombia. La autoridad asegura que el registro de marcas no puede servir para glorificar actividades ilícitas o violentas, protegiendo así la dignidad social.

La resolución No. 92867 entra en vigencia a partir de su publicación oficial. Los solicitantes deben tener en cuenta estas restricciones al crear nuevas marcas o intentar registrar nombres con fuertes cargas históricas controvertidas. La decisión finaliza este proceso administrativo específico, asegurando que la propiedad industrial respete la moral y las buenas costumbres nacionales.