La SIC confirmó la negativa al registro de la marca 'Carlos Enrique Lehder Rivas' argumentando su asociación histórica con el narcotráfico y la moral pública.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó definitivamente la negativa al registro de la marca nominativa ' Carlos Enrique Lehder Rivas', estableciendo que el nombre del excaboza del Cartel de Medellín mantiene una connotación histórica indisoluble vinculada al narcotráfico y a los hechos criminales que causaron graves afectaciones a la sociedad colombiana.

Resolución SIC rechiga marca Lehder Rivas

Esta determinación fue consignada en la Resolución 92867 del 20 de noviembre de 2026, mediante la cual la Delegatura resolvió el recurso de apelación presentado por Sondra Macollins Garvin Pinto, abogada representante de Lehder, contra la determinación inicial de la Dirección de Signos Distintivos que había bloqueado la solicitud.

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La entidad sostuvo que el cumplimiento de la pena y la posterior recuperación de la libertad del excaboza no eliminan el significado que su nombre conserva ante el público colombiano, por lo que permitir el registro podría contribuir a exaltar figuras asociadas al narcotráfico y al crimen en perjuicio de los valores sociales.

Mecanismo legal Decisión 487 Comunidad Andina

El rechazo se fundamentó bajo el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normativa que establece expresamente que no pueden registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres vigentes en la región.

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La Superintendencia mantuvo la postura inicial argumentando que prevalece la protección del interés general y los valores de la sociedad colombiana frente a cualquier petición de exclusividad comercial que implique la comercialización de un nombre cargado de una historia de violencia y narcotráfico.

Alcance comercial servicios entretenimiento audiovisual

La solicitud original pretendía registrar el nombre completo de Lehder para identificar servicios de entretenimiento, producción audiovisual, publicaciones, exposiciones y presentaciones, actividades todas comprendidas en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que habría permitido proteger comercialmente su imagen pública.

El primer frente comercial abarcaba la producción audiovisual y el entretenimiento, incluyendo películas, documentales, series y otros contenidos destinados a contar su historia, un interés que se intensificó después de su regreso a Colombia en 2025, buscando utilizar su nombre en proyectos de alto perfil mediático.

El segundo frente correspondía a las publicaciones y actividades editoriales, tales como libros, memorias y otros contenidos impresos o digitales donde Lehder esperaba proteger comercialmente su nombre en obras relacionadas con su trayectoria criminal y su vida personal, evitando el uso no autorizado por terceros.

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Finalmente, el tercer frente contemplaba exposiciones, presentaciones y eventos culturales, como conferencias, conversatorios y apariciones públicas, donde la obtención del registro habría otorgado a Lehder una herramienta de propiedad industrial robusta para gestionar y monetizar el uso de su identidad en actos sociales.

Consecuencias inmediatas cierre instancia administrativa

Con la firma de la Resolución 92867, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la negativa inicial y cerró esta instancia administrativa de apelación, asegurando que la asociación histórica del nombre con el Cartel de Medellín constituye un impedimento legal irrebatible para su registro como marca comercial en Colombia.