SIC sanciona a Corabastos por prácticas que habrían restringido la libre competencia en el mercado alimentario del país

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevó a cabo una investigación en contra de la Constructora Bolívar Bogotá S.A. por vulneración de los derechos de los consumidores, y aplicó una multa de $1.306.426.800. comenzando por incumplimientos en la fecha de entrega de sus inmuebles y publicidad engañosa en un proyecto de vivienda de interés social.

En un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio ( SIC ) explicó que la decisión de aplicar una multa de $1.306.426.800 a la Constructora Bolívar Bogotá S.A. se adoptó basado en la información recopilada durante la visita de inspección realizada en el proyecto 'Buenavista Living' y en los requerimientos posteriores efectuados por la Dirección.

Los principales hechos motivados por la decisión incluyeron incumplimientos en las fechas de entrega de los inmuebles y publicidad engañosa en el proyecto mencionado. La investigación comprobó que la Constructora Bolívar incumplió la fecha de entrega ofrecida a los compradores de apartamentos del proyecto de vivienda de interés social 'Buenavista Living' y modificó el plazo de entrega en tres ocasiones, afectando las expectativas legítimas de los consumidores y alterando la fecha de escrituración del inmueble, de la cual dependía el precio final.

Además, la SIC evidenció que las piezas publicitarias utilizadas para promocionar el proyecto 'Buenavista Living' contaban con información insuficiente, confusa e inoportuna, inducida a error a los consumidores sobre la naturaleza de los inmuebles ofrecidos, sin especificar claramente que se trataban de viviendas de interés social (VIS). Por último, se prescribió recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o recurso de apelación ante la Delegada para la protección del consumidor





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