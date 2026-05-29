SIC sanciona a Movistar con más de $1.358 millones por fallas en controles para reposición de SIM CARD

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Movistar por no verificar adecuadamente la identidad de los usuarios en procesos de reposición de SIM, facilitando fraudes de tipo SIM Swapping.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC ( Movistar ) con una multa de $1.358.672.968 por vulnerar los derechos de usuarios de servicios de comunicaciones, luego de detectar fallas en los procesos de verificación de identidad para trámites de reposición de SIM CARD.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, tras analizar denuncias de usuarios que reportaron haber perdido señal en sus equipos móviles y, posteriormente, sufrir transacciones no autorizadas en cuentas bancarias y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares. Según explicó la SIC, esta modalidad de fraude es conocida como SIM Swapping, y aunque el delito no es ejecutado directamente por los operadores móviles, estos deben implementar medidas de seguridad adecuadas para prevenirlo.

La investigación permitió concluir que Movistar omitió usar mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas para adelantar los procesos de verificación de identidad en los trámites de reposición de SIM CARD. La SIC también señaló que el operador no explicó de manera suficiente a los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las peticiones, quejas y reclamos relacionados con las reposiciones fraudulentas.

Los afectados manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso asociado a servicios financieros y plataformas digitales, lo que derivó en pérdidas económicas y vulneración de su seguridad digital. La Superintendencia destacó que esta práctica fraudulenta permite a los delincuentes interceptar mensajes de texto y llamadas de verificación, facilitando el acceso a cuentas bancarias y redes sociales.

Además de la sanción económica, la SIC impartió una orden administrativa particular a Movistar para fortalecer los mecanismos de validación de identidad en los procesos de reposición de tarjetas SIM. La entidad exigió la implementación de sistemas biométricos, códigos de verificación adicionales y controles más rigurosos para garantizar que solo el titular legítimo pueda realizar cambios en su línea.

Con esta decisión, la SIC aseguró que mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y reiteró su compromiso con la protección de los usuarios. Contra la decisión proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

La sanción envía un mensaje claro a la industria sobre la importancia de invertir en ciberseguridad y proteger a los usuarios de este tipo de fraudes que cada vez son más frecuentes en el país





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