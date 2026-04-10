Sicariato en Barranquilla: Kevin Hernández Pérez asesinado en el barrio Simón Bolívar

Un hombre identificado como Kevin Hernández Pérez fue asesinado a tiros en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla. Las autoridades investigan las causas del crimen, posiblemente relacionadas con extorsiones.

Como Kevin Hernández Pérez, de 31 años de edad, ha sido identificado el hombre asesinado a tiros la noche del jueves 9 de abril de 2026 por un sicario que lo sorprendió en el sector conocido como La 17, en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla . Las autoridades informaron que el ataque criminal ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche de este jueves.

Hernández Pérez se encontraba en la calle 17 con carrera 8B, cerca de la Rotonda de La 17, cuando fue abordado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. El parrillero, al divisarlo, se aproximó y le disparó en la cabeza, tras lo cual, junto con su cómplice, huyó en dirección desconocida. Kevin Hernández Pérez quedó gravemente herido, sentado en la silla donde se encontraba. Fue auxiliado y trasladado al Camino del barrio Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. El incidente evoca a otros actos violentos similares, como el asesinato de Carlos Quiñones Castilla en Turbaco, lo que sugiere una preocupante tendencia de violencia. La investigación del caso está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. \Las investigaciones preliminares del CTI revelaron que Hernández Pérez se dedicaba a la extorsión a los autobuses intermunicipales que transitaban por el barrio Simón Bolívar. Si bien las autoridades aún no han establecido una hipótesis definitiva sobre las causas del ataque, no descartan que su muerte esté relacionada con este presunto delito. La presunta actividad ilícita de Hernández Pérez, sumada a la manera en que se perpetró el crimen, sugiere un posible ajuste de cuentas o una retaliación por actividades delictivas. Este escenario plantea interrogantes sobre la seguridad en la zona y la efectividad de las medidas de control implementadas. El aumento de la violencia en áreas urbanas como Barranquilla representa un desafío para las autoridades y exige una acción coordinada para combatir el crimen organizado. La Fiscalía y la Policía Nacional deben intensificar sus esfuerzos para desarticular las bandas criminales que operan en la región y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación del asesinato de Hernández Pérez es fundamental para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de actos queden impunes.\El cuerpo de Kevin Hernández Pérez fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar la autopsia y determinar las causas exactas de su muerte. Este procedimiento es crucial para la investigación y podría arrojar información relevante sobre la dinámica del crimen. El suceso ha generado conmoción en la comunidad del barrio Simón Bolívar, que ahora vive con temor ante la creciente ola de violencia. La noticia también trae a la memoria casos similares, como el asesinato de Karely Merlano, una mujer asesinada por menores infractores en un hogar de paso, lo que evidencia la preocupante situación de inseguridad que afecta a la ciudad. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir la impunidad. Además de la investigación criminal, se requieren estrategias integrales para abordar las causas subyacentes de la violencia, incluyendo programas de prevención del delito, apoyo a las víctimas y la promoción de una cultura de paz. La colaboración entre las autoridades, la comunidad y las organizaciones sociales es esencial para lograr una Barranquilla más segura y justa





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