Triviño Lugo, procesado por el asesinato del funcionario corrupto Juan Fernando Ríos Aristizábal, habría movilizado al sicario implicado en el homicidio. Además, videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios habrían demostrado su participación en la escena del crimen, la facilitar la ejecución del ataque y luego ayud zar en la huida del agresor.

Videos de cámaras de seguridad e información adicional indican que el sujeto de interés habría movilizado al sicario implicado en el asesinato del funcionario corrupto Juan Fernando Ríos Aristizábal.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría transportado en motocicleta a un sicario que interceptó y atacó a la víctima en el camino a su residencia, luego de haber concluido su jornada laboral. Tres días después del crimen, el ahora procesado, Triviño Lugo, fue detenido en posesión de una pistola Glock, que según análisis balísticos correspondía al arma utilizada en el homicidio.

Además, videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios recopilados por la Fiscalía habrían demostrado que Triviño Lugo estuvo en la escena del crimen, facilitó la ejecución del ataque y posteriormente ayudó en la huida del agresor. El fiscal especialista de la seccional Caquetá imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones a Triviño Lugo, pero el detenido negó la acusación.

Un juez determinó que Triviño Lugo deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, ya que actualmente cumple una condena por otros delitos。。 Por investigación adicional, también se está indagando a los dragoneantes del Inpec por presuntos abusos sexuales contra reclusa





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