Sicarios Asesinan a Joven en Barrancabermeja; Víctima Tenía Antecedentes Penales

Davinson Arley Sepúlveda Fajardo, de 28 años, fue la víctima mortal de un ataque sicarial en Barrancabermeja. El joven, quien poseía antecedentes, fue baleado mientras se movilizaba en motocicleta. Las autoridades investigan el hecho que eleva la cifra de homicidios en la ciudad.

Un trágico suceso sacudió en la noche del miércoles 15 de abril al sector de Fertilizantes en Barrancabermeja , Santander, cobrando la vida de Davinson Arley Sepúlveda Fajardo, un joven de aproximadamente 28 años. Los hechos se desencadenaron mientras Sepúlveda Fajardo se desplazaba en motocicleta acompañado de un familiar. Según las primeras versiones que manejan las autoridades, fueron abordados de manera abrupta por individuos armados.

Sin previo aviso ni intercambio de palabras, los atacantes abrieron fuego indiscriminadamente contra la motocicleta, disparando en múltiples ocasiones. Testigos presenciales del ataque relataron haber escuchado al menos tres detonaciones, lo que provocó escenas de pánico y conmoción entre los residentes de la zona. La víctima, Davinson Arley Sepúlveda Fajardo, sufrió impactos de bala en la cabeza y la espalda, lo que provocó su caída inmediata en el lugar del atentado. Tras el rápido reporte a los servicios de emergencia, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios. Sepúlveda Fajardo fue trasladado de urgencia a la Clínica Magdalena, donde su estado de salud era crítico. A pesar de los esfuerzos incansables del personal médico, la gravedad de las heridas resultó ser insuperable, y Davinson falleció en el centro asistencial. Inmediatamente después del incidente, efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para asegurar el perímetro y recopilar las pruebas pertinentes. Simultáneamente, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaron las diligencias investigativas con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este lamentable acto de violencia que suma a las preocupantes estadísticas de inseguridad en la ciudad. Davinson Arley Sepúlveda Fajardo no era un desconocido para las autoridades, pues contaba con un historial de detenciones previas. De hecho, en febrero del año pasado, fue presentado ante los medios de comunicación tras ser capturado por la Policía en posesión de un arma de fuego, una pistola, junto con varios cartuchos, todo ello producto de una persecución. Este nuevo homicidio eleva a 34 la cifra de muertes violentas registradas en Barrancabermeja en lo que va corrido del presente año. Las autoridades han señalado que los móviles más recurrentes detrás de estos crímenes suelen estar relacionados con ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales y situaciones de intolerancia social, factores que continúan generando un clima de zozobra en la comunidad barranqueña





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