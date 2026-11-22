Investigadores confirman que la Sierra Nevada de Santa Marta es el último bastión andino sin el hongo quítrido. Este hallazgo protege a especies endémicas como la Ikakogi tayrona de la devastación global.

La Sierra Nevada de Santa Marta se consolida como uno de los últimos refugios en el planeta libre del hongo quítrido, una amenaza sanitaria global que ha provocado el declive de cientos de especies de anfibios. Tras una exhaustiva investigación que abarcó más de cinco años, un equipo científico internacional confirmó la ausencia del patógeno en esta región colombiana, destacando la importancia crítica de su conservación.

Este hallazgo contrasta con la devastación registrada en otras partes del mundo. La quitridiomicosis, la enfermedad causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), ha sido vinculada con la disminución de al menos 501 especies de anfibios durante el último medio siglo. Se presume que 90 de estas especies se han extinguido debido a este microorganismo que ataca la piel de los anfibios, provocando un paro cardíaco.

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Mecanismo del hongo quítrido y su impacto biológico

El hongo quítrido representa una amenaza única porque infecta la piel de los anfibios, órgano por donde beben agua y respiran parcialmente. El Dr. Amadeus Plewnia, investigador de la Universidad de Trier y autor principal del estudio, explica que el crecimiento del hongo impide al animal equilibrar el agua y las sales de su cuerpo. Esta disfunción osmorreguladora conduce finalmente a la parada del corazón y la muerte del animal.

La virulencia del patógeno radica en su capacidad para atacar a cientos de especies simultáneamente. La combinación de especies susceptibles con otras resistentes que actúan como vectores permite que el hongo persista en el ecosistema incluso después de que hayan muerto casi todas las ranas vulnerables, creando un ciclo de transmisión difícil de interrumpir.

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Metodología de investigación en la Sierra Nevada

Para arribar a esta conclusión, investigadores colombianos, alemanes, estadounidenses y de otras nacionalidades recorrieron los ecosistemas de la Sierra Nevada de Santa Marta durante más de cinco años. La rigurosidad del estudio incluyó la recolección y el análisis de más de 2.210 muestras de piel de anfibios de 33 especies diferentes, asegurando una representación amplia de la fauna local.

Adicionalmente, el equipo realizó 27 pruebas de ADN ambiental en 34 puntos estratégicos dentro de la Sierra y en las tierras bajas vecinas. Estos métodos avanzados de detección molecular tuvieron como objetivo específico buscar rastros del patógeno, incluso en aquellos lugares donde la presencia visual de anfibios podría ser escasa o discreta.

Posiciones de los investigadores y especies en riesgo

El Dr. Francisco Javier Vera, investigador colombiano y ganador del Premio Internacional de la Paz Infantil, expresó su asombro ante los resultados. "Ninguno salió positivo", declaró, indicando que la Sierra es uno de los últimos reservorios andinos sin la presencia de este patógeno. Su declaración resalta la rareza de encontrar un ecosistema intacto frente a la dispersión global del hongo.

El Dr. Luis Alberto Rueda, profesor de herpetología de la Universidad del Magdalena, coautor del estudio, advierte sobre la fragilidad de esta situación. A pesar de que lleva más de 20 años trabajando con anfibios en la región, señala que la ausencia actual no garantiza la seguridad futura. "Esta burbuja se puede romper", señaló, instando a mantener la cautela debido a la amenaza latente.

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Una de las especies más afectadas potencialmente es la Ikakogi tayrona, una rana de cristal de la familia Centrolenidae, endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este anfibio debe su nombre al pueblo indígena tayrona y su supervivencia depende directamente de la ausencia del hongo quítrido en su hábitat natural.

Origen global y desafíos futuros para la conservación

Las hipótesis científicas actuales señalan al ser humano como el cómplice principal en la propagación global del hongo, facilitada por el crecimiento del comercio internacional de anfibios. Estudios previos sugieren que el origen más probable de la enfermedad está en Asia, donde el hongo convive con poblaciones de anfibios sin causar declives masivos.

La cepa más virulenta, conocida como linaje panzootico global, surgió hace poco más de 100 años. Este linaje ha sido detectado en Centroamérica, Australia, Europa y Colombia. En el país, el hongo se ha registrado en lugares como la Serranía del Perijá, ubicada a solo 20 kilómetros de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La proximidad geográfica del patógeno a la Sierra Nevada de Santa Marta exige protocolos estrictos de bioseguridad. La comunidad científica internacional considera que esta enfermedad es la principal causa de la crisis de conservación que enfrenta el grupo de vertebrados, haciendo de la preservación de los últimos reservorios libres una prioridad urgente.