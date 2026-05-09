Sierre asesinato a periodista y estudiante Mateo Pérez por Jhon Edison Chalá Torrejano, grupúsculo dividido de 'frente 36'

Manifiesta la noticia sobre el asesinato del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda por Jhon Edison Chalá Torrejano, líder del frente Darío Gutiérrez, una disidencia del grupo 'frente 36'.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la confirmación del asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño (Antioquia), donde su cuerpo fue recuperado por una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.

El periodista, director del medio 'El Confidente' de Yarumal, estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional, sede Medellín. El presidente indicó que Mateo fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano, representante del frente Darío Gutiérrez, del grupo disidente 'frente 36', por control de la minería ilegal del oro.

Luego, Petro ordenó aumentar la presencia de la Fuerza Pública en la zona del norte antioqueño y reconoció la presencia de tres grupos armados: las disidencias de 'Calarcá', las disidencias de 'Mordisco' y el Ejército Gaitanista, en competencia por la zona rural. El ministro del Interior, Armando Benedetti, abogó por el periodismo libre y reiteró que los responsables deberán responder ante la justicia





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