Siete cabecillas del Valle de Aburrá capturadas tras decisión del Consejo de Estado

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Este es el perfil de los siete cabecillas del Valle de Aburrá que podrían ser capturados tras decisión del Consejo de Estado. Inicialmente el beneficio cobijaba a 23 personas, pero posteriormente la propia Fiscalía excluyó a 16 que ya estaban privadas de la libertad.

Dos días después, el Ejecutivo suspendió los diálogos por cuenta de la parranda clandestina en la que participó Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Siete de los presuntos principales cabecillas del crimen organizado en el Valle de Aburrá podrían ser capturados tras la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente la resolución que mantenía congeladas las órdenes de captura contra voceros de estructuras criminales que hacen parte de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá.

Estas siete personas están en libertad y podrían volver tras las rejas





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