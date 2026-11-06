Siete cortometrajes antioqueños competirán en la edición 24 de Bogoshorts

Siete cortometrajes antioqueños están seleccionados para la edición 24 de Bogoshorts, que se realizará del 1 al 8 de diciembre de 2026 en Bogotá.

El cine hecho en Antioquia tendrá una presencia destacada en la edición 24 del Bogotá Short Film Festival, conocido como Bogoshorts. Siete cortometrajes paisas fueron seleccionados para la programación del encuentro, que se realizará entre el 1 y el 8 de diciembre de 2026 en Bogotá.

A esa selección se suman otros siete proyectos antioqueños que participarán en el Bogoshorts Film Market (BFM), el espacio de industria del festival. Según la información oficial del evento, este espacio busca impulsar películas en desarrollo y conectar a sus realizadores con profesionales del sector audiovisual.

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Siete cortometrajes paisas en las competencias de Bogoshorts

Siete producciones antioqueñas llegarán a las competencias de la edición 24 de Bogoshorts entre el 1 y el 8 de diciembre de 2026. La programación incluye películas de ficción, documental, videoclip, experimental e infantil, con realizadores provenientes de distintas zonas del departamento.

Una de las películas seleccionadas es Pelotón Trueno, dirigida por Theo Montoya, que participará en la categoría Nacional de Ficción. La historia se sitúa en la Colombia de comienzos de los años 2000, cuando un comandante militar reúne a sus tropas para celebrar su ascenso a general. La celebración se ve interrumpida por una violenta tormenta.

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En la Competencia Nacional de Documental estará Cartas a Daniel Apóstol, de David Suárez. El realizador es comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia y está vinculado al Festival de Cine de Marinilla. La película está construida a partir de fotografías, grabaciones y archivos familiares, y busca indagar en los recuerdos y en las historias que cambian con el paso del tiempo.

Herir al viento, de David Rendón Peláez, competirá en la Competencia Nacional de Videoclip. La obra aborda el duelo tras una ruptura sentimental y la posibilidad de empezar de nuevo. Rendón también se desempeña como profesor universitario, programador y gestor cultural.

Propuestas antioqueñas en secciones de ficción y experimental

Varoncito, de Camilo Giraldo, fue seleccionada en la Competencia Colecciones: Diversidades. La ficción sigue a dos jóvenes combatientes que sostienen una relación secreta en un campamento guerrillero, y explora las tensiones entre el deseo, la identidad y la violencia.

La programación también incluye producciones antioqueñas en las secciones Panorama Colombia Documental y Panorama Colombia Experimental. En la primera estará Borrachos mientras escuchamos las gotas caer, de Santiago Gómez Ramírez, egresado de la Universidad de Medellín. La película aborda la resistencia territorial en el suroeste antioqueño a través de una pareja de adultos mayores que enfrenta las consecuencias de un prolongado conflicto por su tierra. Su propuesta combina elementos del documental, el ensayo y la ficción.

En la sección experimental participará Susurros, de Marta Hincapié Uribe. La realizadora parte de imágenes descartadas de otra película para encontrar en ellas nuevas posibilidades narrativas y expresivas.

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Cine infantil y el estímulo del FDC Infantil

El cine infantil tendrá representación con Mudanza, de Laura Gutiérrez Ardila, seleccionada en Chiquishorts. La historia sigue a dos niñas que, durante una despedida familiar, encuentran en los objetos y en los juegos una manera de relacionarse con la memoria y la ausencia.

El proyecto recibió el estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) Infantil en 2024. Este respaldo institucional permitió que la obra llegue a la programación infantil de la edición 24 del festival.

Programación, industria y calificación para los Óscar y Goya

La edición 24 del festival se realizará del 1 al 8 de diciembre de 2026 bajo el concepto Tantas estrellas como destinos, inspirado en la astrología y sus símbolos. La programación reúne competencias nacionales e internacionales, muestras especiales, actividades de formación, encuentros de industria y exposiciones.

Bogoshorts es considerado uno de los festivales de cortos más importantes de Latinoamérica y es calificador para los Premios Óscar y Goya. Para los realizadores antioqueños seleccionados, la cita en Bogotá representa una vitrina nacional e internacional y, en el caso del BFM, una oportunidad de conectar películas en desarrollo con profesionales del sector.