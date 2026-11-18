Fiscalía investiga a siete militares de Cúcuta por apropiación indebida de 10 millones de pesos mediante reportes falsos entre enero y abril de 2025.

La Fiscalía General de la Nación presentó este martes ante un juez de control de garantías siete cargos contra integrantes del Ejército Nacional implicados en una presunta trama de corrupción administrativa. Los acusados, todos vinculados a un batallón de operaciones terrestres con base en la ciudad de Cúcuta, fueron imputados por la supuesta elaboración y presentación de documentos falsos destinados a cobrar viáticos sin haber cumplido las misiones militares asignadas.

Detalles del Escándalo de Corrupción Militar

Los hechos irregulares que motivan esta investigación ocurrieron específicamente entre el mes de enero y el mes de abril de 2025. Durante este periodo, la entidad acusadora determinó que la práctica ilícita afectó los recursos públicos en una cifra cercana a 10 millones de pesos colombianos. El mecanismo detectado consistió en la generación de informes de cumplimiento de traslados que no se realizaron físicamente o cuyas actividades no correspondían a lo autorizado por las directrices institucionales.

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Según el reporte oficial entregado por el ente acusador, los sospechosos intervinieron activamente en la elaboración y legalización de documentación relacionada con misiones de trabajo. Estos documentos justificaban supuestos desplazamientos a diferentes ciudades del país con el único propósito de obtener el reconocimiento y posterior pago de viáticos por parte del Ejército Nacional. La Fiscalía señaló que se encontraron contradicciones evidentes entre las actividades reportadas por los militares y los registros institucionales de las unidades donde debían cumplir sus comisiones.

Identidad de los Acusados y Cargos Formales

Los siete militares procesados ocupaban posiciones en distintas secciones administrativas, logísticas y operacionales del batallón de Cúcuta. El primer imputado es el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez. A él se suman los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín. También figuran en la investigación el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega, junto con los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.

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Durante la audiencia judicial correspondiente, a los siete miembros del Ejército Nacional se les imputaron cargos por peculado por apropiación y por falsedad ideológica en documento público. Ante estas acusaciones formales, todos los sospechosos negaron la veracidad de los hechos atribuidos a sus personas. La Fiscalía argumentó que la apropiación de recursos se realizó mediante la presentación fraudulenta de informes de cumplimiento que no reflejaban la realidad operativa de las tropas.

Decisión Judicial y Restricciones Aplicadas

A pesar de la evidencia documental y los registros mostrados por el fiscal del caso durante la audiencia, el juzgado de control de garantías decidió no mantener a los detenidos en prisión. El tribunal los dejó en libertad bajo las medidas de aseguramiento que consideró suficientes para garantizar el proceso. Estas restricciones impuestas a los militares implicados prohibieron expresamente salir del territorio nacional.

Además de la prohibición de viaje, el juzgado estableció una medida de no comunicación con los testigos de la investigación. Esta restricción específica impide que los siete acusados se pongan en contacto con otros militares que forman parte de la trama o que puedan ser citados como testigos clave. La Fiscalía mantiene su posición de que existió una apropiación indebida sistemática durante los cuatro meses señalados, y el caso sigue su trámite legal bajo estas condiciones.