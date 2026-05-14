Siete militares y policías secuestrados por las Farc reaparecen en video y cuestionan al Gobierno y a las Fuerzas Militares

Siete militares y policías secuestrados por las disidencias de las Farc reaparecieron en un video y lanzaron fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares por la falta de avances en sus procesos de liberación. Además, las imágenes revelaron el desgaste físico y emocional que enfrentan los uniformados tras meses de cautiverio en zonas de Cauca y Nariño.

En medio de un nuevo video divulgado por el Frente Occidental Comandante Jacobo Arenas, siete militares y policías secuestrados por las disidencias de las Farc reaparecieron lanzando fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares por la falta de avances en sus procesos de liberación .

Más allá de las pruebas de supervivencia, las imágenes dejaron al descubierto el desgaste físico y emocional que enfrentan los uniformados tras meses de cautiverio en zonas de Cauca y Nariño. Uno de los mensajes más contundentes fue el del auxiliar de Policía José Oneidi Larrahondo Salinas, de 21 años, quien aseguró sentirse abandonado por el Estado mientras permanece retenido desde agosto de 2025.

"Nos tienen olvidados (... ) porque no preguntan si comemos, si bebemos, si estamos bien", expresó el joven uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana de Cali y secuestrado cuando disfrutaba de un permiso familiar en zona rural de Buenos Aires, Cauca. Aunque en el video los secuestrados afirman que reciben alimentación y atención médica, las imágenes muestran rostros marcados por el paso de los meses en cautiverio. Algunos de ellos completan hasta nueve meses en poder del grupo armado.

Otro de los testimonios que más llamó la atención fue el del soldado Juan David Buitrón Caicedo, quien aprovechó la grabación para preguntar públicamente qué se está haciendo para lograr su regreso.

"Quisiera preguntarle al señor presidente, a los altos mandos y a los superiores qué están haciendo por nosotros", manifestó el uniformado. Buitrón también aseguró que ha presentado problemas de salud durante el cautiverio.

"He estado un poco enfermo, con algo de gastritis, pero me están dando el tratamiento como debe ser", señaló. En el material audiovisual también aparecen los soldados Jeison García, Brayan Stiven Ruiz y Jamerson Adrián Guachetá, además de Víctor Hugo Yepes y el policía Harold Luis Ricardo. Todos permanecen retenidos en distintos puntos del suroccidente del país.

Las declaraciones de Jeison Javier García Rodríguez estuvieron enfocadas en la ausencia de respuestas institucionales pese a las reiteradas pruebas de supervivencia enviadas por el grupo armado.

"Mi compañero y yo queremos decirle al Estado que estamos en manos de las Farc-EP desde hace ocho meses. En todo este tiempo hemos enviado cuatro videos y el Estado no se ha pronunciado por ningún lado", afirmó. El militar también cuestionó las operaciones ofensivas adelantadas en zonas donde permanecen cautivos.

"El Estado se ha pronunciado solamente haciendo tareas ofensivas, haciendo bombardeos, sin importarles que un prisionero de guerra quede en medio de ellos", agregó. Pese a la tensión del mensaje, García Rodríguez aprovechó para enviar unas palabras a su familia.

"A mi madre, a mi esposa, a mi hija y a mi abuelita les digo que las amo mucho y que espero muy pronto estar en casa", dijo. Por su parte, Brayan Stiven Ruiz Toro aseguró que muchos militares sienten que las instituciones los respaldan únicamente mientras cumplen operaciones, pero que son olvidados cuando enfrentan situaciones extremas como el secuestro.

"Cuando nosotros estamos desarrollando ciertas tareas nos hacen muchas promesas, pero cuando estamos en circunstancias como las de ahora, el Estado se olvida prácticamente de todo", expresó. Ruiz Toro también envió un mensaje de tranquilidad a sus seres queridos.

"A mi madre le digo que la amo mucho y que se cuide", manifestó en el video. Aunque las imágenes fueron divulgadas en las últimas horas por el Frente Occidental Comandante Jacobo Arenas, el material habría sido grabado el pasado 12 de abril de 2026, según se conoció





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