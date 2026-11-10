Siete razas de perros que sufren más al quedarse solos en casa

Purina identifica siete razas de perros con dificultades para estar solas, y Patitas&Co propone pautas para reducir la ansiedad por separación antes de salir de casa.

Adoptar un perro exige pensar primero en el tiempo que el animal pasará sin compañía. Según la marca Purina, algunos perros pueden quedarse solos durante horas, mientras que otros presentan dificultades serias cuando sus cuidadores se ausentan. Cuando esto ocurre, pueden aparecer ansiedad, aburrimiento y comportamientos destructivos, como morder muebles o ladrar de forma constante.

La marca Purina señala que algunas razas fueron criadas para trabajar en equipo con los humanos, mientras que otras establecen vínculos muy estrechos con sus familias. Esa historia de cría influye en la forma en que cada animal reacciona a la soledad. Por eso, la elección de una raza debe considerar la rutina diaria de la casa.

Also read Dos trenes chocaron en Egipto dejando al menos siete muertos y más de 100 heridos

Por qué la ansiedad por separación afecta a algunas razas

La ansiedad por separación es una de las dificultades más frecuentes cuando un perro permanece solo por mucho tiempo. Purina explica que estos casos pueden producir conductas destructivas y ladridos persistentes, que afectan tanto al animal como al hogar.

Cuando no reciben suficiente compañía o estimulación, los perros pueden comenzar a desarrollar problemas de comportamiento. El aburrimiento suele aparecer primero y después se manifiesta en daños en el entorno. Reconocer estas señales a tiempo ayuda a evitar que el problema se vuelva habitual.

Advertisement

Las siete razas con más dificultades para estar solas

Purina menciona siete razas que pueden tener mayores dificultades para permanecer solas durante largos periodos. La lista incluye al labrador, al Border Collie, al Cocker Spaniel, al chihuahua, al pastor alemán, al pug y a una raza de talla pequeña que también describe un temperamento cariñoso y sociable.

Los labradores son perros amigables y sociables que disfrutan de la interacción con las personas. Si no tienen suficiente compañía o estimulación, pueden morder muebles y desarrollar comportamientos destructivos. Los Border Collie, reconocidos por su inteligencia y energía, necesitan actividad física y estimulación mental constante.

El Cocker Spaniel, con una personalidad dulce y afectuosa, establece vínculos cercanos con su familia. Cuando debe permanecer solo, puede presentar ansiedad y dificultades para manejar la ausencia de sus tutores. En el caso de los chihuahuas, pese a su pequeño tamaño, pueden mostrarse nerviosos, inquietos o ladrar constantemente si pasan demasiado tiempo solos.

El pastor alemán, conocido por su seguridad e inteligencia, también forma lazos fuertes con su familia. Esta raza necesita actividad, estimulación y compañía, y cuando permanece solo puede desarrollar ansiedad o comportamientos destructivos. Los pug, por su parte, disfrutan de estar cerca de sus cuidadores, por lo que los periodos prolongados sin compañía les generan ansiedad e inseguridad.

Recomendaciones de Patitas&Co antes de salir de casa

El portal especializado Patitas&Co recomienda atender las necesidades básicas del perro antes de cada salida. Esto incluye garantizar que tenga agua, un espacio cómodo para descansar y la oportunidad de hacer sus necesidades.

Advertisement

Otra alternativa propuesta por Patitas&Co es dejar música de fondo, ya que puede reducir la percepción de ruidos externos y tranquilizar a algunos perros. Sin embargo, los expertos advierten que este recurso no funciona de la misma manera para todos los animales.

Patitas&Co también aconseja prestar atención a los estímulos visuales. Si el animal se altera al ver personas o vehículos pasar por la ventana, se puede limitar su acceso a ese espacio. Para verificar cómo responde en ausencia de sus cuidadores, los expertos recomiendan usar una cámara que permita observar si descansa tranquilamente o si presenta ladridos, inquietud o signos de malestar.

Cómo influye la despedida en el bienestar del perro

Patitas&Co recomienda evitar las despedidas demasiado largas o efusivas, porque pueden aumentar la tensión del animal antes de quedarse solo. Según el portal, el momento de salir debe transcurrir con tranquilidad.

No es necesario ignorar al perro antes de marcharse. Lo recomendable es mantener una despedida breve y serena, de modo que el animal asocie la salida con una situación normal de la rutina diaria.