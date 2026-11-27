Silvestre Dangond será la figura principal de la apertura del Festival de Viña del Mar 2027, celebrando dos décadas de trayectoria y cuatro Latin Grammy con el vallenato colombiano.

Silvestre Dangond confirmará su presencia en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027, un evento de gran trascendencia para la música latina en Latinoamérica. El cantante colombiano ha sido seleccionado como uno de los pilares fundamentales de la programación oficial, lo que marca un hito importante en su trayectoria internacional. Esta noticia oficial se dio a conocer el viernes 27 de noviembre, cuando los organizadores revelaron una parte significativa de la parrilla artística.

Apertura del festival el 22 de febrero

Silvestre Dangond actuará en la primera jornada del certamen, que tendrá lugar el lunes 22 de febrero de 2027. Esta fecha especial marca el inicio oficial de la edición número 66 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Además de su participación en la apertura, Dangond compartirá este día inaugural con la reconocida cantante italiana Laura Pausini. Ella fue anunciada previamente como la primera figura internacional confirmada para esta edición, destacando la alta calidad de la programación inicial.

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La organización del festival resaltó la solida carrera de Silvestre Dangond, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la industria musical. Entre sus logros más destacados se encuentran cuatro premios Latin Grammy, reconocimientos que avalan su calidad artística y su influencia en el género que representa. Su elección para la apertura refleja el potencial global del vallenato y la capacidad del artista para conectar con públicos diversos fuera de Colombia.

Trayectoria del vallenato en el escenario chileno

La presencia de Silvestre Dangond en la Quinta Vergara no es un evento aislado, sino parte de una historia previa del vallenato en el festival chileno. Artistas como Carlos Vives ya han llevado propuestas que mezclan vallenato, cumbia, pop y otros sonidos colombianos a este escenario emblemático. En 2014, Carlos Vives regresó al festival después de más de una década y durante su presentación interpretó temas icónicos como Matilde Lina, La Cañaguatera y La gota fría.

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Durante su actuación en 2014, Carlos Vives recibió tanto la Gaviota de Oro como la Gaviota de Plata, además de otros reconocimientos entregados por el público asistente. Este respaldo del público local sentó un precedente importante para la aceptación del género en Chile. Otro momento relevante ocurrió cuatro años después, en 2018, cuando Los K Morales y Omar Geles presentaron la canción El Fulano en la competencia folclórica.

La participación de Los K Morales y Omar Geles en 2018 logró avanzar hasta la final de la competencia folclórica, obteniendo una calificación de 6.3 después de sus presentaciones. Estos antecedentes demuestran que el sonido colombiano ya ha dejado huella en Viña del Mar. Ahora, Silvestre Dangond llega con la responsabilidad de potenciar esta presencia, posicionándose como uno de los nombres principales de la parrilla internacional y llevando el acordeón y las letras románticas frente a un público exigente.

Programación completa y detalles logísticos

La edición de 2027 ofrece una diversidad musical que incluye pop, música urbana, rock, reggae, K-pop y sonidos tropicales. Tras la actuación de Silvestre Dangond y Laura Pausini el lunes 22 de febrero, el martes 23 estarán Reik y Farruko. La programación del miércoles 24 permanece pendiente de confirmación oficial por parte de la organización. El jueves 25 se presentarán La Ley y Gondwana junto a Quique Neira en el escenario principal.

El viernes 26 el cartel incluye a Pablo Alborán y Jihyo, integrante del grupo K-pop TWICE, mostrando la variedad internacional del evento. El sábado 27 cerrará el festival Arcángel y Damas Gratis, ofreciendo un final con ritmo urbano y tropical. Además, se ha confirmado que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda volverán a conducir el evento, asegurando la continuidad del estilo tradicional de presentación.

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El Festival de Viña del Mar 2027 se realizará nuevamente en la Quinta Vergara, el recinto tradicional para este certamen en Chile. La transmisión televisiva estará a cargo de Mega para el público local, mientras que Disney Plus ofrecerá la cobertura para Latinoamérica. Las entradas se gestionarán mediante Puntoticket, con una preventa que iniciará el martes 1 de diciembre. Posteriormente se abrirá la venta general, permitiendo a los fanáticos asegurar sus localidades para disfrutar de este esperado regreso del vallenato al festival.