Silvia Gette, a días de volver a la rectoría de la Uniautónoma: Proceso avanza a pesar de apelaciones

La exrectora Silvia Gette está a punto de regresar a la Universidad Autónoma del Caribe tras el fallo favorable de un juez. Su abogada confirma que solo esperan las apelaciones para completar los trámites. Gette busca reactivar la universidad después de una serie de investigaciones.

Es cuestión de días para que Silvia Gette retorne a la rectoría de la Uniautónoma , según declaraciones de su abogada, sin esperar las posibles apelaciones tras el fallo de primera instancia. Tras el reciente pronunciamiento de un juez de control de garantías que busca restablecer sus derechos y permitirle asumir nuevamente el cargo de rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, el proceso administrativo para su posesión avanza rápidamente.

La abogada de Gette Ponce enfatizó que la espera se centra únicamente en la sustentación de las apelaciones presentadas por las partes inconformes con la decisión inicial, especialmente el delegado de la Universidad y el representante del Ministerio de Educación, quienes expresaron su desacuerdo y anunciaron su intención de apelar el pasado lunes. Una vez se cumpla este paso crucial, se espera recibir el acta de audiencia para iniciar los trámites ante el Ministerio de Educación, lo que formalizaría el regreso de Gette al puesto de rectora. La urgencia en este proceso se justifica por la naturaleza de las decisiones tomadas por los juzgados de control de garantías, que son de cumplimiento inmediato con el propósito de cesar los efectos generados por el delito que originó la investigación. \La estrategia legal se basa en la premisa de que no es necesario aguardar la resolución de segunda instancia para que Gette Ponce retome sus funciones. La abogada explicó que las apelaciones en curso tendrían un efecto devolutivo y no suspensivo, lo cual significa que, a pesar de la existencia de estos recursos legales, no se detendría el cumplimiento de la decisión en primera instancia. Esto permite acelerar el proceso de posesión y evitar demoras innecesarias. Además, se destaca que el juez suspendió incluso los estatutos más recientes de la Universidad, restaurando los estatutos de 2013, lo que elimina cualquier impedimento legal para que Gette asuma la rectoría. La ausencia de condena vigente, por otra parte, también respalda su derecho a la resocialización y a ejercer su profesión, incluyendo la posibilidad de desempeñarse como rectora.\La reacción de Silvia Gette ante la posibilidad de su regreso a la Uniautónoma ha sido de entusiasmo y determinación. Según sus propias palabras, se siente lista para liderar la institución y contribuir a su desarrollo. Gette manifestó su deseo de volver para levantar la universidad y sacarla adelante con el apoyo de todos. La exrectora expresó su preocupación ante la posibilidad de que las directivas actuales intenten convertir la Universidad en pública, reiterando que la institución fue fundada como privada y debe mantenerse así. Su regreso se produce tras una serie de investigaciones por supuestas falsificaciones de actas y otros actos irregulares que llevaron a Ramsés Vargas Lamadrid a asumir la rectoría en mayo de 2013. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos tanto a Vargas Lamadrid como a otros miembros del Consejo Directivo, y con base en estas investigaciones, Gette interpuso una denuncia y solicitó el restablecimiento de sus derechos, argumentando ser víctima en el proceso que resultó en su destitución





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