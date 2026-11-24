El congresista Simón Molina emite rechazo total al atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Conoce los detalles de la agresión y las posturas oficiales.

El congresista Simón Molina, quien se desempeña como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, emitió un categórico rechazo total hacia el ataque con explosivos que sufrió la sede de la Gobernación del Meta en la ciudad de Villavicencio. Esta declaración oficial se produjo durante la noche del lunes 23 de noviembre, apenas minutos después de que se confirmara la emergencia en el corazón de la capital llanera.

Detalle del ataque y contexto de seguridad

La detonación ocurrió en las inmediaciones de la Gobernación del Meta, ubicada en el centro de la ciudad, la cual es el municipio más poblado de los Llanos Orientales. La fuerza de la explosión provocó la inmediata movilización de todos los organismos de socorro y de seguridad hacia el sector, donde operan diversas entidades gubernamentales clave. El primer mandatario, Abelardo de la Espriella, confirmó los hechos a las 9:46 p. m. del mismo día a través de sus canales oficiales.

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En su mensaje de verificación, Abelardo de la Espriella indicó que se encontraba a la espera de los informes forenses y oficiales para determinar el alcance exacto del daño. Expresó públicamente su deseo de que el atentado no hubiera causado víctimas fatales, situando la prioridad en la preservación de la vida humana ante la agresión.

Posición firme contra el narcoterrorismo

Simón Molina, senador por Antioquia, atribuyó la autoría intelectual de este hecho al narcoterrorismo, asegurando que la entidad criminal actúa desesperada al ser enfrentada por las fuerzas del Estado. En su cuenta oficial de redes sociales, el legislador detalló que el terrorismo está reaccionando con violencia porque las autoridades no permiten su expansión.

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El primer vicepresidente de la Cámara dejó claro que no existirán negociaciones con los grupos armados ilegales que buscan sembrar miedo en la población. Su postura es inflexible: no habrá diálogo con quienes utilizan la violencia como herramienta política. Esta posición se alinea con la estrategia de seguridad nacional que se ha mantenido en los últimos periodos legislativos.

Impacto real y respuestas institucionales

La Gobernación del Meta, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, ha marcado una postura firme en la lucha contra la criminalidad organizada. El congresista Simón Molina manifestó su solidaridad inmediata con la gobernadora, con el cuerpo funcional y con todos los habitantes del departamento del Meta.

Este incidente no ocurre de forma aislada en la región. Hace apenas ocho días, el 15 de noviembre, se registró un carro bomba en el peaje de Pipiral, en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio. La detonación ocurrió a las 2:25 a. m., cuando el vehículo cargado con explosivos intentaba ingresar al peaje en sentido Villavicencio-Bogotá, pero no logró hacerlo por completo, según reportes oficiales de esa fecha.

El ataque de noviembre en Pipiral dejó únicamente daños materiales y el cierre temporal del corredor vial, sin haber registrado personas heridas en ese momento. Sin embargo, el reciente atentado contra la Gobernación del Meta eleva la alerta y refuerza la necesidad de medidas de contención más estrictas.

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Compromiso institucional y siguientes pasos

Tras el ataque del 15 de noviembre, la gobernadora del departamento anunció medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la vía estratégica y las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables. Esta línea de trabajo continúa ahora ampliada al caso de la sede gubernamental.

Simón Molina, elegido por unanimidad en julio de este año cuando la Cámara instaló el periodo constitucional 2026-2030, ha utilizado su curul para pronunciar frecuentemente sobre la seguridad de Antioquia y otras regiones. Su respaldo total a Abelardo de la Espriella y a la Fuerza Pública busca proyectar unidad institucional ante la escalada de violencia.

La población y los funcionarios públicos en Villavicencio permanecen en alerta. Las investigaciones por parte de la Fiscalía y la policía continúan activas para identificar a los autores materiales e intelectuales. La respuesta del Estado se mantiene contundente, rechazando cualquier intento de imponer terror desde las organizaciones criminales.