Simpatizantes de De la Espriella se manifiestan en Bogotá con camiseta de la Selección Colombia

Manifestación en Bogotá a favor del uso de la camiseta amarilla de la Selección Colombia en la campaña de Enrique de la Espriella, tras orden judicial que limita su uso electoral.

Este sábado, simpatizantes del candidato presidencial Enrique de la Espriella salieron a las calles de Bogotá para manifestarse en apoyo a su uso de la camiseta amarilla de la Selección Colombia .

La concentración se realizó en la Autopista Norte, donde los asistentes, vestidos con la camiseta y portando banderas colombianas, reivindicaron el derecho a utilizar esa prenda como símbolo de orgullo patrio. La protesta surge después de que una jueza ordenara a De la Espriella y a su movimiento político abstenerse de usar la camiseta en actos y publicidad de campaña, mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

El candidato, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,78%), aseguró que su equipo jurídico ya solicitó la revocatoria de la medida provisional y afirmó que la camiseta "no pertenece a ningún partido político, dirigente o campaña". Los manifestantes expresaron consignas como "aquí estamos los defensores de la patria en busca de una Colombia Patria Milagro" y subrayaron que la camiseta "es lo más importante que hoy tiene cualquier colombiano y nadie puede decirnos cuándo ponérnosla".

La controversia se originó por declaraciones del candidato Gustavo Petro, quien cuestionó el uso de la camiseta con fines políticos. De la Espriella y Petro disputarán la segunda vuelta presidencial el 21 de junio





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