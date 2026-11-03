Sindico diplomático exige investigar abusos de poder en la embajada de Colombia en Nueva York

La Unidiplo solicita a la Cancillería investigar presuntos malos tratos contra funcionarios trasladados por el embajador Mauricio Gaona en la misión ante la ONU.

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, identificada bajo el nombre de Unidiplo, ha solicitado formalmente a la Cancillería de Colombia que abra una investigación exhaustiva sobre presuntos casos de abuso de poder y malos tratos. Esta solicitud se centra específicamente en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, donde se han intensificado las tensiones internas entre la jerarquía diplomática y el cuerpo funcional de carrera.

Detalles del traslado y mecanismos administrativos

La controversia estalló después de que se revelara públicamente que el embajador Mauricio Gaona había solicitado el traslado inmediato de varios funcionarios asignados a dicha sede diplomática. Entre los afectados se encontraban cuatro diplomáticos de carrera con décadas de experiencia. Los movimientos incluyen a Raúl Sánchez, quien fue enviado a Finlandia, y a María Rosa Ferrer Cabrales, quien pasó al Consulado de Colombia en Newark. Francisco Gutiérrez también fue destinado a Newark, mientras que Miguel Ángel González se trasladó al Consulado de Colombia en Nueva York. Además, María Milagros Ávila Paz, segunda secretaria, arribará a esa misma sede.

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Posiciones de las partes y argumentos legales

La Cancillería ha justificado estos cambios mencionando dificultades en el cumplimiento de funciones debido a una supuesta falta de competencia. Sin embargo, las resoluciones oficiales citan únicamente las necesidades del servicio como fundamento legal. Unidiplo cuestiona esta discrepancia, afirmando que no hubo evaluaciones de desempeño desfavorables ni llamados de atención previos. La organización ha expresado su solidaridad con los cuatro diplomáticos, describiendo los movimientos como intempestivos y destacando su compromiso con Colombia. Por su parte, la asociación Asodiplo también ha criticado la descalificación pública, exhortando al embajador a evitar juicios subjetivos.

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Impacto en la carrera diplomática y próximos pasos

El conflicto se produce en un contexto político más amplio donde el presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado la apertura de cupos para embajadores de carrera en siete embajadas. No obstante, Unidiplo señala que la cifra actual de embajadores de carrera ha disminuido del 35% al 30% al 7 de agosto. El sindicato exige un compromiso concreto para alcanzar al menos el 50% de liderazgo por parte de funcionarios de carrera. Hasta el momento, el embajador Gaona no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones, dejando abierta la puerta a la intervención oficial de las autoridades competentes.