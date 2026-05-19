Siniestro en Girón: Tractocamínio Kenworth T800B modelo 2013 se descompuso al impactar contra un puente peatonal

Un tractocamínio Kenworth T800B modelo 2013, propiedad de una persona natural identificada en el RUNT, causó un accidente en Chiquimula el martes cuando impactó con un puente peatonal durante la madrugada. El siniestro resultó en un muerto y dos heridos. El Kenworth T800B es uno de los modelos más populares en Colombia para transporte de carga pesada, maquinaria industrial y carga extradimensionada.

El tractocamínio utilizado en el siniestro ocurrido en Girón tras impactar con un puente peatonal durante la madrugada del martes a media noche es un Kenworth T800B modelo 2013, matrícula TUL120, propiedad de una persona natural identificada en el RUNT.

Aunque se le atribuyó el fallo al vehículo, en realidad la falla se debió a la operación de la carga, lo que determinó el colapso del puente peatonal. El modelo de Kenworth T800B es uno de los más utilizados en Colombia para transporte de carga pesada, maquinaria industrial y carga extradimensionada.

Además, la tractomula carecía de los requisitos obligatorios para movilizar carga extradimensionada por la red vial nacional, como un carro escolta y señalización reflectiva





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