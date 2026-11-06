Siniestro vial cierra Las Palmas en Medellín este 6 de noviembre tras volcamiento

Volcamiento de buseta cierra Avenida Las Palmas en Medellín el 6 de noviembre. Autoridades regulan tránsito mientras atienden heridos en sector de Colegiatura.

La madrugada del viernes 6 de noviembre marcó el inicio de una intensa jornada de movilidad en Medellín con el volcamiento de una buseta en la Avenida Las Palmas. Este grave incidente vial ocurrió a la altura de la Colegiatura y provocó el cierre total del corredor en sentido oriente-occidente. Las autoridades reportaron múltiples personas heridas y la presencia de un motociclista en estado grave, lo que obligó a un bloqueo inmediato de la vía.

Cronologia del Cierre Vial

La Secretaría de Movilidad de Medellín emitió su primera alerta hacia las 5:43 a. m., reportando movilidad reducida en el sector debido al siniestro. Quince minutos después, a las 5:58 a. m., la entidad confirmó el bloqueo total del carril de bajada hacia la ciudad. Este cierre abrupto afecta directamente el tránsito desde las horas iniciales de la mañana.

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Impacto en el Transporte Urbano

La Avenida Las Palmas es una arteria crítica que conecta el centro y sur de la ciudad con El Poblado y el oriente antioqueño. El volcamiento en este punto específico interrumpe el flujo hacia municipios como Rionegro, El Retiro, La Ceja y El Carmen de Viboral, así como hacia el aeropuerto José María Córdova. Miles de conductores se ven afectados por esta interrupción temprana en uno de los corredores más transitados del Valle de Aburrá.

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Respuesta de las Autoridades

Los cuerpos de emergencia y agentes de tránsito se despliegan en el sitio para regular el paso y asistir a las víctimas. Se espera que las autoridades entreguen un nuevo balance sobre el estado de las víctimas y las circunstancias del accidente a lo largo de la mañana. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios mantener la calma y respetar las indicaciones de los agentes presentes en la zona de la Colegiatura.

Vias Alternativas Recomendadas

Los conductores que se dirigen hacia Medellín deben considerar rutas alternativas como la Avenida El Poblado por el sector de Los Balsos. Quienes aún no salen del oriente deben programar sus salidas con mayor anticipación debido a los aumentos esperados en los tiempos de viaje. La visibilidad reducida por la neblina en la loma exige una conducción especialmente cautelosa en las primeras horas del día.