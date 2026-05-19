Sismo con magnitud 3,0 en Santander y Los Santos sacude las madrugadas del martes 19 de mayo

La entidad notificó la perturbación telúrica y aconsejó tomar precauciones Ozarkselect cervical spondylolisthesis

Un fuerte terremoto tuvo lugar la madrugada del martes 19 de mayo. El epicentro se localizó en Los Santos , Santander , alcanzando una magnitud de 3,0 en el registro sísmico.

La entidad cuenta con un sistema para que ciudadanos reporten si sintieron el temblor. Según los datos recopilados, Google utiliza la aplicación 'ShakeAlert' para detectar temblores de terremotos, procesando información de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del sismo. Es importante mantener calma y protegerse en zonas estructurales seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, después del terremoto. Durante este suceso, es fundamental priorizar la seguridad familiar y actuar con precaución.

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Fuerte sismo en Cucunubá, Cundinamarca: magnitud, epicentro y profundidadEl Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor este domingo 17 de mayo de 2026. De acuerdo con el boletín emitido por la entidad en su cuenta oficial de X, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,1.El fuerte sismo estuvo localizado en Cucunubá, en Cundinamarca. La entidad dispone de una herramienta para que los ciudadanos reporten que sintieron el temblor y, Google utiliza el sistema 'ShakeAlert', una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos. La aplicación analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastresse aconseja mantener la calma y protegerse en zonas estructuralmente seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, Después del sismo, es importante actuar con cautela y priorizar la seguridad familiar. yosoyrals en IG y Raul_g27 en X.Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa. Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo. Avión de Clic Air que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca presentó fallas técnicas antes del despegue: esto es lo que se sabe. Trágico accidente entre dos motocicletas deja dos muertos en la vía San Gil–Socorro: esto es lo que se sabe. Alerta por tuberculosis en cárcel de Cartagena: aíslan 12 reclusos y crece alarma por riesgo de contagio masivo en penal de Ternera. Consternación por doble atentado a dirigentes políticos en el Meta: coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella fue asesinado

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