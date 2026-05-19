Sismo con magnitud 3,0 en Santander y Los Santos sacude las madrugadas del martes 19 de mayo

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Un fuerte terremoto tuvo lugar la madrugada del martes 19 de mayo. El epicentro se localizó en Los Santos , Santander , alcanzando una magnitud de 3,0 en el registro sísmico.

La entidad cuenta con un sistema para que ciudadanos reporten si sintieron el temblor. Según los datos recopilados, Google utiliza la aplicación 'ShakeAlert' para detectar temblores de terremotos, procesando información de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del sismo. Es importante mantener calma y protegerse en zonas estructurales seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, después del terremoto. Durante este suceso, es fundamental priorizar la seguridad familiar y actuar con precaución.

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