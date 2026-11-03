Sismo de 5.6 sacude Chaparral, Tolima: Balance preliminar de afectaciones y réplicas

Un terremoto de magnitud 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima, dejó una lesionada y afectaciones estructurales. Conozca el balance oficial.

Un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, sacudió Colombia el martes 3 de noviembre. El evento sísmico generó alarmas generalizadas y provocó daños menores y una lesión reportada durante la madrugada.

Balance de Afectaciones Físicas

El balance preliminar elaborado por la Sala de Crisis Nacional confirma que una persona resultó lesionada a causa de la caída de una pared en su vivienda dentro de ese municipio. Se trata de una mujer residentes del barrio Libertador, quien se encontraba iniciando sus actividades matutinas cuando la estructura colapsó sobre ella.

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La afectada fue trasladada de urgencia a un centro médico cercano para recibir la valoración clínica correspondiente. La UNGRD confirmó que no se reportaron víctimas fatales en este incidente específico, aunque subrayó la importancia de mantener la vigilancia sobre la integridad de las construcciones.

Impacto Estructural en Otras Regiones

Las consecuencias del movimiento sísmico se extendieron más allá del epicentro, alcanzando zonas ya vulnerables por el terremoto del 10 de agosto. En Quimbaya, departamento del Quindío, se registró el desprendimiento de una porción de la estructura de una iglesia ubicada en la carrera Quinta. Por fortuna, las autoridades indicaron que no hubo heridos en este caso.

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En la capital, Bogotá, se documentaron evacuaciones preventivas en algunos conjuntos residenciales. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad debido a las fuertes sacudidas percibidas en varias comunas, aunque sin daños mayores confirmados hasta el momento.

Actividad Sísmica y Réplicas Confirmadas

Carolina García, directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), detalló que el sismo principal fue seguido por una serie de réplicas. Con corte a las 5:45 de la mañana, la red sismológica registró cinco movimientos secundarios con magnitudes que oscilaron entre 2.1 y 3.5.

García explicó que los municipios más cercanos al epicentro fueron Roncesvalles, San Antonio y el propio Chaparral. La experta atribuyó la frecuencia de estos eventos a la presencia de fallas geológicas activas que atraviesan el departamento del Tolima, un factor que incrementa la actividad sísmica en la zona.

Reportes Ciudadanos y Recomendaciones Oficiales

La percepción del sismo fue masiva a nivel nacional. Con corte a las 5:40, el SGC había recibido más de 3.800 reportes a través de la red sismológica nacional. Bogotá lideró las reportes con más de mil incidencias, seguida por el Valle del Cauca con 940 y Tolima con 460.

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La funcionaria del Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía a mantener la calma y a estar atenta a las recomendaciones de las autoridades locales. Se enfatizó en no difundir información no verificada, sugiriendo utilizar únicamente los canales oficiales como el SGC y la UNGRD para obtener datos precisos y actualizados sobre la situación.