Sismo de magnitud 3.2 sacude el departamento de Cundinamarca durante la madrugada

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un temblor con epicentro en Cucunubá; autoridades recuerdan la importancia de las alertas tempranas y el reporte ciudadano.

El Servicio Geológico Colombiano , conocido por sus siglas como SGC, ha emitido un informe oficial detallando un movimiento telúrico de magnitud 3.2 que sacudió la tranquilidad de los habitantes en el departamento de Cundinamarca durante la madrugada de este martes, 21 de abril. El evento sísmico, registrado con precisión por los equipos de monitoreo de la entidad, ocurrió exactamente a las 03:02 a. m.

Según los datos técnicos proporcionados por los expertos, el epicentro se localizó a tan solo 4 kilómetros del municipio de Cucunubá, una zona que ha estado bajo constante vigilancia geológica debido a su actividad tectónica recurrente en la región andina. Aunque la magnitud se considera moderada dentro de la escala sísmica nacional, el evento fue percibido por diversos sectores cercanos al epicentro, lo que generó un estado de alerta preventiva entre los ciudadanos que a esa hora se encontraban descansando. Ante este tipo de fenómenos naturales, el SGC ha enfatizado la importancia vital de la participación ciudadana para mejorar los modelos de evaluación de riesgos. La entidad hace un llamado constante a los habitantes de las zonas afectadas para que reporten sus experiencias a través del portal digital sismosentido.sgc.gov.co, donde se encuentra alojado el formulario denominado Sismo Sentido. Este mecanismo de recolección de información es fundamental para que los geólogos puedan cartografiar con mayor exactitud los efectos del movimiento, analizar la respuesta del suelo y fortalecer las estrategias de prevención en el país. El registro colaborativo permite a las autoridades entender no solo la magnitud física del sismo, sino también su impacto social y estructural en los diferentes municipios, contribuyendo así a la construcción de un mapa de vulnerabilidad mucho más preciso y actualizado para toda la nación. En un contexto donde la tecnología juega un papel crucial para salvar vidas, se destaca la relevancia del sistema ShakeAlert implementado por Google. Esta avanzada red, que integra más de 1.675 sensores sísmicos desplegados estratégicamente, permite la detección inmediata de las ondas sísmicas antes de que causen daños mayores en áreas pobladas. La tecnología funciona mediante el análisis en tiempo real de los datos captados por los sensores, lo que habilita la emisión de alertas tempranas directamente en los dispositivos móviles Android. Para activar este recurso esencial, los usuarios deben navegar hacia la configuración de su teléfono, seleccionar la sección de Seguridad y emergencia y posteriormente acceder a la opción de Alertas de terremotos. En caso de no localizar esta ruta, los usuarios pueden ingresar mediante la configuración de Ubicación y luego en la pestaña de Avanzada. Esta herramienta gratuita se ha consolidado como un salvavidas digital indispensable en la era moderna, ofreciendo segundos de ventaja que pueden marcar la diferencia ante un evento de mayor proporción, garantizando que la población colombiana esté mejor preparada y conectada ante cualquier contingencia sísmica que pueda presentarse en el futuro cercano





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