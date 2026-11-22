Un sismo de magnitud 5,4 afectó al centro de Perú el domingo. Con epicentro cerca de Carhuamayo en Junín y 109 km de profundidad, el Servicio Geológico Colombiano y el IGP reportan la información oficial.

Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió la región central de Perú durante la tarde del domingo, generando alertas en servicios geológicos internacionales. El Servicio Geológico Colombiano confirmó los datos del evento a través de su Boletín Actualizado 1, indicando que el epicentro se ubicó cerca de la localidad de Carhuamayo en la región Junín. El temblor se registró a las 4:35 p.m. con una profundidad significativa de 109 kilómetros.

La magnitud del sismo generó una percepción notable en la zona, alcanzando una intensidad IV en Junín y siendo sentido también en la capital, Lima. A pesar de la sensación de movimiento, el United States Geological Survey (USGS) mantiene la alerta en color verde, lo que indica una probabilidad extremadamente baja de víctimas mortales o daños económicos considerables en las áreas afectadas.

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Parámetros del temblor y profundidad

Existen diferencias técnicas entre los registros del Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), una discrepancia habitual en la sismología global. Mientras que el SGC reportó una profundidad de 109 kilómetros, el IGP midió el mismo evento con una magnitud de 5,0 y una profundidad de 145 kilómetros. Esta variación se debe a que cada servicio procesa los datos utilizando sus propias estaciones sismológicas.

Los parámetros preliminares emitidos inicialmente están sujetos a revisión y ajuste en las horas posteriores al evento. A medida que avanzan los estudios técnicos y se integran más registros de la Red Sismológica Nacional, los datos finales suelen refinarse para ofrecer una precisión mayor sobre la ubicación exacta y la energía liberada.

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Diferencias técnicas y percepción general

La intensidad IV reportada en Junín implica que el movimiento fue advertido de forma general por las personas que se encontraban dentro de viviendas y edificios. Los residentes experimentaron vibración en puertas, ventanas y objetos suspendidos, lo cual es característico de eventos sísmicos que ocurren a grandes distancias del epicentro superficial.

Este tipo de sismos profundos tiende a percibirse en áreas geográficas extensas porque la energía se propaga desde un punto muy inferior a la corteza terrestre. Aunque la sensación puede ser amplia, la capacidad del temblor para generar daños localizados graves es menor en comparación con un sismo superficial de igual magnitud, ya que las ondas sísmicas pierden parte de su fuerza destructiva al atravesar capas geológicas.

Contexto sísmico del fin de semana

Este es el segundo sismo importante que afecta al centro de Perú en el transcurso del fin de semana. Previo a este evento, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la zona el viernes. Aquel movimiento fue lo suficientemente potente para ser reportado por ciudadanos en ciudades colombianas como Bogotá y Cali, destacando la vasta franja de actividad sísmica que rodea el océano Pacífico.

Adicionalmente, en la madrugada de este domingo, el Instituto Geofísico del Perú registró otros dos movimientos profundos en el territorio peruano. Estos eventos se enmarcan en la dinámica geológica de la zona, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana frente al litoral.

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Actividad volcánica y recomendaciones

La principal fuente de los grandes terremotos en Perú es la subducción de estas placas tectónicas, un proceso que acumula tensión y la libera periódicamente. La región central del país se encuentra en una franja de intensa actividad sísmica y volcánica que requiere vigilancia constante por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades peruanas han recomendado a la población mantener la calma ante estos eventos naturales. Se insta a los ciudadanos a revisar sus planes familiares de emergencia y consultar los canales oficiales del gobierno para acceder a información verificada y actualizada sobre la seguridad en sus comunidades.