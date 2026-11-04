Sismo de magnitud 5.6 en Chaparral, Tolima: balance y réplicas del 3 de noviembre

Un terremoto de magnitud 5.6 sacudió Chaparral, Tolima, el 3 de noviembre. La UNGR reportó un herido y el SGC registró múltiples réplicas superficiales en la región.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que un sismo de magnitud 5.6 ocurrió en la madrugada del lunes 3 de noviembre, con su epicentro localizado específicamente en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima. El evento sísmico se registró a las 4:13 de la mañana, presentando una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros, lo que intensificó la percepción del movimiento en las zonas cercanas al foco principal.

Datos técnicos del evento telúrico

Las coordenadas exactas del centro del terremoto fueron establecidas en latitud 3,86 y longitud -75,63 por las autoridades geológicas competentes. Esta ubicación precisa permite a los expertos analizar con mayor claridad la actividad tectónica regional y sus posibles implicaciones para la infraestructura civil en el área afectada durante las primeras horas del día.

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Balance preliminar de afectados y daños

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que una persona resultó lesionada tras la caída de una pared en una vivienda ubicada en el municipio de Roncesvalles, Tolima, a una distancia de 17 kilómetros del epicentro. Adicionalmente, se reportó el desprendimiento parcial de la estructura de una iglesia en Quimbaya, Quindío, situada en la carrera Quinta, aunque no hubo víctimas fatales ni heridos en este segundo caso.

Actividad sísmica secundaria registrada

El SGC detalló que se produjeron cinco réplicas significativas en la zona de Chaparral durante la misma madrugada. Los registros incluyen eventos de magnitudes 2,2 a las 4:56 a. m., 2,1 a las 5:17 a. m., y 2,3 sobre las 5:30 a. m., todos clasificados como superficiales. También se verificó un nuevo registro de magnitud 3,3 actualizado a las 4:16 hora local, confirmando la persistencia de la actividad sísmica en la región.

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Situación en la capital y protocolos de seguridad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un primer balance indicando que no se reportaron daños ni afectaciones estructurales en la capital tras la revisión inicial. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) mantuvo el monitoreo activo, mientras que algunas viviendas residenciales en la ciudad procedieron a evacuaciones preventivas como medida de precaución ante el temblor percibido.

Recomendaciones oficiales ante emergencias

Las entidades gubernamentales instaron a mantener la calma y adoptar posiciones de seguridad dentro de edificaciones sismorresistentes, protegiendo la nuca detrás de muebles fuertes o paredes interiores. Se ordenó cortar suministros de energía, agua y gas inmediatamente después del movimiento, evacuar de manera rápida y ordenada, y dirigirse a espacios abiertos lejos de postes y cables eléctricos si se está en la calle.