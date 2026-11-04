Sismo de magnitud 5.6 sacudió Colombia el 3 de noviembre en Tolima

Un terremoto de magnitud 5.6 se registró en Chaparral, Tolima, el lunes 3 de noviembre. Con epicentro a poca profundidad, el movimiento fue sentido en Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali sin reportar daños mayores.

Un movimiento telúrico de magnitud 5.6 sacudió el territorio colombiano el lunes 3 de noviembre, generando una alerta temprana en la madrugada para millones de ciudadanos. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro se ubicó específicamente en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Magnitud 5.6 sacudió Chaparral y Tolima

El sismo principal ocurrió exactamente a las 04:13 a.m. según los registros oficiales. El epicentro se situó en Chaparral, Tolima, con una profundidad superficial inferior a 30 km, lo que intensificó la percepción del movimiento en las zonas cercanas. Los municipios de Rocesvalles y San Antonio, también en Tolima, se encontraban más cerca del foco sísmico, lo que explica la intensidad registrada en esa región específica del departamento.

Also read Viviendas destruidas, víctimas y heridos deja atentado con volqueta bomba en Planadas, Tolima

A pesar de que el epicentro estaba en una zona rural, las redes sociales y las autoridades confirmaron que el temblor se sintió con fuerza en múltiples capitales del país. Ciudades como Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali reportaron vibraciones significativas que motivaron la evacuación preventiva de miles de ciudadanos de sus viviendas y edificios.

Respuesta inmediata del Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano emitió reportes detallados inmediatamente después del evento para mantener la información clara y precisa. Un dato crítico es que no se reportaron daños estructurales de gran magnitud ni víctimas humanas hasta el momento de la publicación del reporte oficial.

Advertisement

Inmediatamente después del evento principal, se registró una réplica a las 04:16 a.m., apenas tres minutos después del sismo inicial. Esta secuencia sísmica secundaria tuvo una magnitud reportada de 3.3, lo cual es consistente con la actividad aftershock típica después de un movimiento de magnitud media en zonas de alta sismicidad.

Recomendaciones de la experta de la Universidad CES

Paola Franco Velázquez, docente en Atención Pre hospitalaria de la Universidad CES, ha proporcionado análisis detallados sobre cómo manejar esta realidad sísmica. La experta explica que Colombia enfrenta alrededor de 2.500 sismos al mes, aunque la mayoría no son perceptibles para el ser humano debido a su baja magnitud o profundidad.

Franco Velázquez enfatizó la necesidad de elaborar planes de emergencia familiares concretos y conocidos por todos los miembros del hogar. Es fundamental identificar los lugares más seguros dentro de la casa, ya que en muchos casos no es posible realizar una evacuación inmediata al sentir las primeras vibraciones, especialmente en viviendas de varios pisos.

La estrategia de supervivencia incluye buscar refugio bajo estructuras resistentes y conservar la calma, aunque este último aspecto se reconoce como el más difícil de lograr en el momento del pánico. Además, es vital identificar de antemano una ruta de evacuación y un punto de encuentro seguro en el hogar para coordinar a las personas más vulnerables.

Protocolos de seguridad y primeros auxilios

Las instrucciones de seguridad establecen claramente que no se debe evacuar directamente hacia las escaleras si se habita en pisos altos y no se tiene la tranquilidad necesaria. El pánico puede causar caídas y lesiones graves; por ello, primero se debe proteger la cabeza y el cuello y esperar a que el movimiento cesé completamente.

Advertisement

Tras el final del sismo, las autoridades advierten no congestionar las líneas de emergencia telefónica, ya que los operadores pueden necesitar atender llamadas de otras zonas con daños mayores. También se instruye a no dejar abierto el flujo de agua, energía y gas si se permanece resguardado en casa, para prevenir incendios o inundaciones secundarias.

En caso de recibir golpes o salir herido, la experta de la Universidad CES recomienda aplicar conocimientos de primeros auxilios básicos para estabilizar al paciente. Esto implica verificar signos vitales como el pulso y la respiración antes de trasladar a la persona lesionada a un centro asistencial, priorizando la atención de traumatismos por caída de objetos.

Kit de emergencias contra temblores

Un componente esencial de la preparación es mantener un kit de emergencias contra temblores accesible y revisado cada seis meses. Este conjunto de materiales debe incluir un botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso primordial para adultos mayores o personas con patologías crónicas que requieren tratamiento continuo.

La lista de elementos también exige artículos de bioseguridad, una linterna con baterías de repuesto, un silbato para señalización, mudas de ropa y alimentos perecederos suficientes para cubrir un periodo de 72 horas. La preparación adecuada reduce significativamente el riesgo ante eventos de gran magnitud futuros.

Documentalmente, es crucial llevar una copia física de documentos personales y billetes de baja denominación, ya que las transacciones electrónicas pueden fallar durante cortes de energía. Se añade también una copia de las llaves de la casa o vehículo como medida precautoria adicional para garantizar el acceso en situaciones de contingencia.