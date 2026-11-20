Un fuerte terremoto de 6,7 grados afectó al departamento de Junín, Perú, el 20 de noviembre a las 7:09 p. m., reportado por el Instituto Geofísico del Perú con intensidad considerable.

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6,7 sacudió el centro de Perú durante la noche del viernes 20 de noviembre, tal como fue confirmado por el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este evento sísmico significativo ocurrió específicamente a las 7:09 p. m. y registró su epicentro a una distancia de 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, ubicada en el departamento que lleva el mismo nombre.

Detalles técnicos del sismo en el centro

Según la información técnica proporcionada por el organismo especializado, el temblor se produjo a una profundidad considerable de 129 kilómetros bajo la superficie terrestre. La intensidad del movimiento en la ciudad de Junín alcanzó un nivel de V en la escala que mide los efectos y la percepción de los movimientos sísmicos, lo que indica que el sacudón fue percibido con una fuerza considerable por la población local.

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Además de clasificar la profundidad y la magnitud, el IGP categorizó este evento específico con el color rojo dentro de su sistema de identificación de sismos. Esta categoría especial es utilizada exclusivamente para movimientos de magnitud superior a 5,9, destacando la importancia y el potencial impacto de este registro en la región central del país.

Serie de movimientos antes del sismo principal

El temblor de magnitud 6,7 no fue el único evento registrado durante esa jornada, ya que constituyó el cuarto movimiento sísmico reportado por el IGP durante la jornada del viernes 20 de noviembre. Horas antes de este fuerte sacudón, el organismo había registrado otros tres eventos menores en diferentes puntos del territorio nacional.

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El primer movimiento de la serie ocurrió a las 12:56 de la madrugada con una magnitud de 4,0, ubicándose frente a la costa de San Juan de Marcona en el departamento de Ica. Posteriormente, a las 3:35 a. m., se presentó un sismo de magnitud 3,5 en las cercanías de Mala, también en el departamento de Lima, marcando el inicio de una serie de actividad sísmica en la zona.

Tercer evento registrado en la mañana

El tercer movimiento se registró más tarde, a las 11:03 de la mañana, con una magnitud de 4,0 y su epicentro localizado a 52 kilómetros al oeste de Ancón, frente a la costa de Lima. Esta secuencia de cuatro eventos en un solo día subraya la actividad geológica presente en la región y la necesidad de monitoreo constante por parte de las autoridades competentes.