Un terremoto de 6,7 grados afectó a Perú y Lima sin reportar daños. El Instituto Geofísico del Perú confirmó el evento con epicentro cerca de Junín.

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6,7 sacudió el territorio peruano este viernes, generando una respuesta inmediata de las autoridades locales y nacionales. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró el inicio del evento sísmico a las 19:09 horas, lo que corresponde a las 00:09 horas del sábado en la zona horaria de Greenwich (GMT). Este dato oficial fue comunicado tras confirmar que la onda sísmica alcanzó una profundidad significativa, lo que contribuyó a su dispersión geográfica.

Detalles Técnicos del Evento Sísmico

Los datos precisos del IGP ubican el epicentro del sismo a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, la cual funciona como la capital de la región administrativa homónima. La profundidad focal del evento se situó inicialmente en un reporte de 127 kilómetros, aunque las mediciones ajustadas posteriores indicaron una profundidad de 129 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esta ubicación específica explica la intensidad registrada y la percepción del temblor en las zonas adyacentes al foco principal.

Also read Fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió la noche del jueves en Estados Unidos

La escala de intensidad medida en Junín fue de grado V en la escala de Mercalli, lo que se traduce en una sensación descrita por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como "un poco fuerte" para la población de esa área. Esta clasificación técnica indica que el movimiento fue suficientemente notable para despertar a las personas y provocar el balanceo de muebles o objetos ligeros, sin llegar a causar daños estructurales en edificaciones bien construidas. La intensidad V confirma que el evento fue claramente perceptible en su región de origen.

Percpción en Lima y Zonas Adyacentes

Aunque el centro de la actividad geológica se encontró lejos de la capital, el departamento de Lima también experimentó los efectos del sismo, tal como lo informaron las fuentes oficiales del Indeci. En la ciudad de Lima, la intensidad fue registrada como moderada, permitiendo que los residentes notaran el movimiento pero sin generar pánico generalizado ni daños materiales reportados hasta el momento de la emisión del boletín. Esta sensación moderada en la capital contrasta con la percepción más fuerte en Junín, demostrando la atenuación de la onda sísmica con la distancia.

Advertisement

Es fundamental destacar que, hasta el cierre de este informe, no se han reportado daños personales ni pérdidas materiales cuantificables en ninguna de las zonas afectadas. La ausencia de víctimas o destrucción de infraestructura crítica es un dato positivo que permite a las autoridades mantener la calma y continuar con los protocolos de monitoreo estándar. Esta situación de ausencia de daños inmediato refleja la resiliencia de las construcciones modernas en las áreas urbanas principales y la profundidad del hipocentro.

Contexto Geológico y Estadísticas Recientes

Perú se encuentra geológicamente ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región tectónicamente activa donde ocurre aproximadamente el 80 por ciento de toda la actividad sísmica mundial. Esta ubicación explica la alta frecuencia de movimientos telúricos que el país experimenta a lo largo del año. El IGP ha documentado que, entre el 1 de enero y mediados del mes actual, se han registrado unos 790 movimientos telúricos distintos en todo el territorio nacional.

Esta alta cifra de 790 eventos sísmicos durante el primer semestre del año resalta la naturaleza volátil del subsuelo peruano y la necesidad constante de actualización de los códigos de construcción y los planes de contingencia. La mayoría de estos 790 movimientos son de magnitudes menores, pero el sismo de este viernes de magnitud 6,7 se destaca por su energía y alcance regional. La actividad sísmica en el Cinturón de Fuego del Pacífico es un recordatorio constante de los desafíos geológicos que enfrenta la nación andina.

Impacto Histórico y Próximos Pasos

El último terremoto devastador en la memoria reciente del país se registró en agosto de 2007 en la región de Ica, un evento histórico donde un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y generó millonarias pérdidas materiales. Este precedente histórico de 2007 sigue siendo una referencia clave para entender la gravedad potencial de los sismos en Perú y justifica la vigilancia constante del Instituto Geofísico del Perú. La comparación con el sismo de Ica subraya la importancia de distinguir entre eventos de alta magnitud y aquellos que, como el actual, no reportan daños graves.

Advertisement

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica para detectar posibles réplicas o eventos secundarios que podrían ocurrir en las siguientes horas y días tras el movimiento principal. No se han establecido procedimientos de evacuación masiva ni cuarentenas edilicias, dada la ausencia de daños estructurales reportados. La comunidad internacional y los organismos locales de protección civil mantienen sus canales de comunicación abiertos para responder cualquier emergencia emergente que surja tras este evento de magnitud 6,7.